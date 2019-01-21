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AK Parti'de istifa depremi! Aday olamayınca istifa etti

AK Parti'de istifa depremi! Aday olamayınca istifa etti

Ordu'nun Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, AK Parti tarafından yeniden aday gösterilmemesi üzerine partisinden istifa etti. Yanık, seçimlerde aday olacağının sinyalini verdi; ancak partisini açıklamadı.

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Eklenme Tarihi: 21-01-2019 23:14 - Güncelleme: 21-01-2019 23:14

Ordu'nun Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, 31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterilmemesi üzerine AK Parti'den istifa etti.

İstifasını İlküvez Meydanı'nda vatandaşlara seslenerek paylaşan Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi ve saygısının ömrü boyunca devam edeceğini söyleyerek, hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.

AK PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ

Partisinden istifa ettiğini duyuran Yanık, kendisine destek olanlar bitti demeden hizmet aşkının bitmeyeceğini ifade etti. Yanık açıklamasında şunları söyledi:

"İnşallah yeni dönemde herkesi yeni bir Çaybaşı bekliyor. Sizler bitti demeden hizmet aşkı bitmeyecek. Bundan sonraki süreçte de tüm siyasi partilere gönül veren yoldaşlarımızla beraber yeni bir başlangıç vakti olacaktır. Yeni bir başlangıçta kapı kapı dolaşmaya ve komşu akrabalarımızı ikna etmek için çalışacağız. Sizler bu kardeşinizi tekrar görmek istiyorsanız bizler de sizlerle beraber yeni bir Çaybaşı demek istiyoruz."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 21 Ocak 2019 23:33 Hadi yoluna uğurlar ola... İşinize gelmeyince istifa...

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