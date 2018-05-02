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AK Parti'de büyük değişim bakanlar ve milletvekilleri de var

AK Parti'de büyük değişim bakanlar ve milletvekilleri de var

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sistemde AK Parti'nin çoğunluğu kaybetmemesi için kolları sıvadı. Aday listesi için hummalı bir çalışma başlatan Erdoğan'ın AK Parti'de köklü bir değişim yapacağı belirtiliyor. Miliyet yazarı Serpil Çevikcan yazdı.

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Eklenme Tarihi: 02-05-2018 08:36 - Güncelleme: 02-05-2018 08:36

AK Parti 24 Haziran seçimlerine büyük bir değişimle girecek. Mevcut milletvekillerinin üçte ikisinin değişecek. Bazı bakanlar Beştepe'deki kurmay ekibine ve bazıları da belediye başkan adaylığına kaydırılacak. AK Parti'den yansıyan kulisleri Milliyet gazetesi yazarı Serpil Çevikcan bugünkü köşesinde aktardı. İşte o yazının ilgili bölümü:

AK PARTİ'DE DEĞİŞİM RÜZGARI
"AK Parti’de ise manifesto ve seçim beyannamesi çalışmaları yürütülürken, arka planda Erdoğan’ın verdiği alarm doğrultusunda, “yasamada iktidar” üzerinde yoğunlaşılıyor.

Yeni sistem Cumhurbaşkanı’nı öne çıkarsa da kanunların geçirilmesi, OHAL ve bütçenin kabulü gibi kritik kararların adresi Meclis’in önemi hâlâ büyük.

600 vekilin olacağı sistemde, kıl payı farkla ya da MHP destekli bir çoğunluğun sağlanması halinde Ak Parti’nin sorun yaşayacağı açık. Üstelik MHP’ye mahkûmiyet de kritik bir sorun.

ÜÇTE İKİSİ DEĞİŞECEK
Erdoğan, bu nedenle üstünlük sağlayabilecek bir aday listesi ve seçim kampanyası hazırlığında. Gelen bilgiler, mevcut vekillerin üçte ikisinin değişeceği, bakanların ve partinin A takımındaki bazı isimlerin Beştepe’deki kurmay ekibine, bazılarının belediye başkan adaylığına kaydırılacağı, duayen isimlerle ilgili son kararı Erdoğan’ın vereceği geniş bir revizyonu işaret ediyor.

KAMPANYADA ÖNE ÇIKACAK SÖYLEMLER
Kampanyada ise Erdoğan’ın dile getirdiği, daha fazla özgürlük, demokrasi ve refah eksenli, laiklik vurgusunun da olacağı, 1.5 milyon genç seçmene hitap eden bir söylem ön planda olacak.

Somut vaatlerin en önemli kısımları da dünkü torba tasarıyla zaten Meclis’e geldi. Hem Cumhurbaşkanlığı’nı hem Meclis’i kazanmak temel hedef.

Serpil Çevikcan'ın yazısının tamamı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 02 Mayıs 2018 09:41 MHP'ye mahkumiyet mi? Ak Partili vekiller yöneticiler vs herkesin Erdoğan'ı satma ihtimali vardır ama Devlet Bey Reisin en zor zamanlarında Erdoğan'ın yanında olmuştur Erdoğan milliyetçi siyasete devam ettikçe de olacaktır.

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