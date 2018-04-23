  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

AK Parti'de bu isimler 24 Haziran'da aday olmayacak!

AK Parti'de bu isimler 24 Haziran'da aday olmayacak!

24 Haziran seçimi öncesi AK Parti'de liste kulisleri hızlandı. Yeni hükümet sistemi ile ilgili olarak vekil adayı olamayanlar için bakanlık umudu doğdu. AK Parti'deki ağır toplardan bazılarının yeni dönemde de bakanlığa getirileceği, bazı isimlerinde 24 Haziran için üstünün çizildiği öğrenildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 23-04-2018 10:22 - Güncelleme: 23-04-2018 10:22

AK Parti, sıkıştırılmış takvim ile hızlı bir temayül yoklaması yapacak ve aday listelerini belirlemeye çalışacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında oluşturulacak seçim üst komisyonunda son şekli verilecek aday listeleri, önceki seçimlere göre daha farklı şekillendirilecek.

Yeni hükümet sisteminde, bakanlar kurulu Meclis içinden çıkmayacağı için, milletvekili adayı olarak listede yer alanların bakanlık umudu ortadan kalkacak. Liste dışı kalanlar ise, 24 Haziran sonrası yürürlüğe girecek yeni hükümet sistemi içinde 'Bakanlık' beklentisine girecek.

YENİ SİSTEME YENİ LİSTE: Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, AK Parti'de aday listeleri hazırlanırken, 24 Haziran'dan sonra yürürlüğe girecek yeni hükümet sistemi dikkate alınacak. Bu kapsamda AK Parti kulislerinde, yeni dönemde Başbakanlık görevi tamamen sona erecek olan Binali Yıldırım'ın, 'Cumhurbaşkanı Yardımcısı' veya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak değerlendirileceği belirtiliyor. Bu sebeple Binali Yıldırım'ın yeni dönem için milletvekili adayı yapılmayacağı da AK Parti kulislerinde dolaşan güçlü iddialar arasında...

AĞIR TOPLAR YENİDEN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, halen bakanlık görevini yürüten Berat Albayrak, Süleyman Soylu, Nurettin Canikli ve Abdulhamit Gül gibi isimleri, yeni hükümet sisteminde de bakan olarak atayacağı, bu nedenle milletvekili aday listesinde yer almayacakları konuşuluyor. MKYK'nın aksi yönde karar almaması durumunda, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Veysel Eroğlu ve Lütfi Elvan'ın ise 3 dönem kuralı nedeniyle, liste dışı kalacakları ancak bu isimlerden bazılarının Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulacak yeni yapıda görevlendirilebilecekleri ifade ediliyor.

BU İSİMLER ADAY OLMAYACAK

Mevcut milletvekillerinden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Mehmet Müezzinoğlu ve Beşir Atalay'ın ise adaylık başvurusunda bulunmayacakları değerlendirmesi yapılıyor. TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın da bu dönem aday olmayacağı iddia ediliyor.

VEKİL YAPILMASI KESİN GÖZÜYLE BAKILAN ADAYLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, milletvekili listesi hazırlanırken güçlü bir parti ve güçlü bir Meclis yönetiminin oluşmasına göre hareket edeceği, bu kapsamda Hayati Yazıcı, Mustafa Şentop, Mahir Ünal ve Mustafa Elitaş gibi isimlerin yeniden milletvekili adayı yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

18 YAŞ ADAYLARI

AK Parti'nin milletvekili aday listesinde 18 yaşındaki adaylara da yer verileceği belirtiliyor. Seçilme yaşının 18'e düşürülmesi ile birlikte, hem gençlerin oyunu alabilmek hem de gençlerin Meclis'te temsilini sağlamak için listede, seçilebilecek sıradan en az iki genç adayın olması bekleniyor. Halen Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığı görevini yürüten bazı isimlerin de milletvekili adayı olarak gösterileceği belirtiliyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN AK Parti'de bu isimler 24 Haziran'da aday olmayacak! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro