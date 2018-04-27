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AK Parti'de aday olmayacak isimler! Aralarında ağır toplar var

AK Parti'de aday olmayacak isimler! Aralarında ağır toplar var

AK Parti kulislerinde, erken seçim kararı alındıktan sonra hızla oluşturulmak zorunda olan milletvekili listelerinde kimlerin isminin olacağı tartışılmaya başlandı. Listede AK Parti'nin bazı ağır topları olmayacak. İşte bireysel tercihleri nedeniyle adaylık başvurusu yapmayacak isimler...

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Eklenme Tarihi: 27-04-2018 09:23 - Güncelleme: 27-04-2018 09:23

Erken seçim, iktidar partisinde taşların yerinden oynaması, bazı ünlü siyasetçilerin veda etmesi, bazılarının da TBMM dışında değerlendirilmesi sonucunu doğuracak.

Bu kez yeni sistemden kaynaklı olarak, ‘Milletvekili yapılacaklar, bakan olarak düşünülenler, Beştepe’de görev verilecekler, belediye başkanı yapılacaklar ve veda edilecekler’ olarak 5 kategori oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Davutoğlu’nun yanı sıra Ali Babacan, Mehmet Müezzinoğlu, İsmail Kahraman ve Beşir Atalay bireysel tercihleri nedeniyle adaylık başvurusu yapmayacak. Bu isimlerle ilgili tek sürpriz, Meclis dışında değerlendirilmeleri olacak. Davutoğlu’nun yakın ekibinden Taha Özhan’ın da aday olmayacağı, diğerlerinin de listeye konulmayacağı konuşuluyor.

YILDIRIM BEŞTEPE’DE: Son Başbakan Binali Yıldırım’ın Cumhurbaşkanı yardımcılığında değerlendirilmesine büyük olasılık olarak bakılıyor. Bazı bakanlar ise Beştepe’de kurmay ekipte yer alacak. Ancak AK Parti’nin ‘A Takımı’ ve bakanlarından bazı isimlerin, bir süre Beştepe’de değerlendirildikten sonra belediye başkan adayı yapılması olasılığından da bahsediliyor. AK Parti’de milletvekillerinin büyük ölçüde değiştirileceği, farklı makamlarda değerlendirilme vaadiyle olası bir krizin önleneceği belirtiliyor.

MEHMET ŞİMŞEK FAKTÖRÜ

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in durumunun ise farklı olduğu belirtiliyor. Şimşek’in yeniden aday olmayı düşünmediği ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kabine veya Meclis’te değerlendirmek isteyebileceği ifade ediliyor. Cemil Çiçek ve Faruk Çelik gibi duayen siyasetçilerin durumunu da Erdoğan’ın tavrı belirleyecek. AK Parti’de “Biz adaylığımızı koymayalım, parti karar versin. Refüze de edilmemiş oluruz” yorumları yapılıyor.

GÜÇLÜ PARTİ, GÜÇLÜ MECLİS

Hayati Yazıcı, Mustafa Şentop, Mustafa Elitaş, Mahir Ünal gibi isimlerin güçlü bir Meclis ve parti yönetimi oluşturmak için listeye konulacağı iddia ediliyor. Bakanların yarısının milletvekili adayı yapılarak Meclis’e çekileceği, az sayıda bakanın yeni dönemde kabinede değerlendirileceği ifade ediliyor. Bekir Bozdağ, İsmet Yılmaz, Ahmet Arslan, Mevlüt Çavuşoğlu, Mehmet Özhaseki, Lütfi Elvan, Bülent Tüfenkci gibi isimlerin de milletvekili yapılacağı iddia ediliyor.

CHP’DEN SÜRPRİZ TELEFON

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın sürpriz telefonuyla istifa etti. Beko, aday olmanın aklına gelmediğini ancak Tezcan’ın telefonu üzerine aday olduğunu söyledi. 1975’te İzmir Basma Fabrikasında 3 bin işçinin temsilciliğiyle başladığı sendikal mücadelesinin 40 yılı aşkın bir süredir devam ettiğini anlatan Beko, adaylığının da İzmir’den olabileceğini belirtti.

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