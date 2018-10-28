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Süleyman ÖZIŞIK

Süleyman ÖZIŞIK

suleyman@internethaber.com @slymnoz rss Eklenme Tarihi: 28 Ekim 2018 01:11 - Güncelleme: 28 Ekim 2018 01:48

AK Parti'de aday kriterleri!..

AK Parti önümüzdeki yerel seçimlerde aday olacak isimlerde aranacak kriter ve standartları belirlemiş görünüyor.

Buna göre...

Genel seçimlerde uygulanan 3 dönem kuralı yerel seçimde de uygulanacak. Yani iki üç isim dışında 3 dönemini dolduran belediye başkanlarının yüzde 97'si gidecek.

Daha önce 4 ayrı koldan anket çalışmaları yapıldığını ve bu anketlerden ortaya koyduğu verilere göre adayların belirleneceğini söylemiştim. 

Ancak bunlar yeterli görülmemiş olacak ki aday olanlarda çok daha farklı kriterler de aranacak. 

Mesela partide akrabası olanlar, anketlerde adı çıksa dahi aday gösterilmeyecek. Eğer aday olan kişi müteahhitse, başkan seçildikten sonra müteahhitlik işini bırakmak zorunda kalacak. Aday olanların yakın çevresinin de belediye ile iş ilişkisi bulunmayacak.

Diğer kriterler ise şöyle:

Hesap verebilirlik, şeffaflık, istişareye dayalı, ekip ruhu ve kolektif çalışma...

Hesap verebilirlik ve şeffaflık sanırım seçmenin en çok dikkat edeceği kriterler olacak.

Çünkü günümüz belediyeciliğinde hesap verilebilirlik ve şeffaflık yok. Amiyane tabirle götürmek isteyen, işini bir şekilde kılıfına uyduruyor ve tabiri caizle hamuduyla götürüyor.

Peki bunun götürdüğünü nasıl anlarsınız?

Hiç zor değil, aksine çok kolay. Adam zaten götürdüğünü saklamıyor ki! Belediye Başkanı seçildikten kısa süre sonra başkanı bulunduğu bölgenin en kral yerine plaza dikiyor!

Birileri buna, "Sen bu parayı nereden buldun. Gel hesap ver bakalım" diye sormadığında hemen ikinci plazayı dikiyor. Yetmiyor, gayrimenkul zengini oluyor. Yetmiyor, oğluna, karısına, kendisine birer milyonluk araba alıyor. 

Bakın küçük bir örnek vereyim. 

Bir belediyenin 6 aylık "Özel Kalem Harcaması" 26 trilyon olabilir mi? 

Gördük ki olabiliyormuş!

"Özel kalem harcamaları"nın içinde neler var biliyor musunuz?

Söyleyeyim.

Belediye başkanının gelen ziyaretçileri karşılama ve ağırlama giderleri var. Yani kurabiye, çiçek takdimi, yemek, çay ve kahve harcamaları falan filan...

Hangi belediye bu harcamayı yapmış diye sorabilirsiniz, söyleyeyim. 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi...

4 aylık özel kalem harcamaları 12 trilyondu bu belediyenin. Kimse hesap sormayınca son iki ayda bu harcama limitini 14 trilyon daha artırdı!

Daha önce de dile getirmiştim. 

Kocaeli'de bir belediye, "Olmayan ve hatta hiç kurulmayan Kayserililer Derneği üzerinden" milyonları bir yerlere aktardı. Olmayan ve hiç kurulmayan Kayserililer Derneği'nin başındaki kişi kimdi biliyor musunuz?

Dünürü, yani kızının kayınvalidesi! Şimdi o kayınvalide Fetö'den dolayı aranıyor ve kaçak!

Savcılığın hakkında hazırladığı bir dosya var ama nedense bir türlü gündeme gelmiyor. Hal böyle olunca, bahsini ettiğim belediye başkanı ortalıkta rahatça dolaşabiliyor. Hatta bir kez daha aday olabilmek için bakanların önünde iki büklüm olmakla meşgul...

Seçim hareketliliği başladığında bu isimlere daha çok yer vereceğiz. Şimdilik sadece iki örnekle meselenin vahametini sizlerle paylaşmak istedim. 

AK Parti'nin belirlediği standartlara ve kriterlere dönecek olursak...

Bu kriterler keşke daha önce getirilseydi. Biraz geç olsa da getirilmesi bence çok önemli bir gelişme...

Hatta bana kalırsa bir kriter daha eklenmeli, belediye başkan ve başkan yardımcılarının kapılarına, "Rüşvet alan da veren de kafirdir" diye yazı yazılsa...

Gerçi kıblesi para olanlar bunu önemsemez ama en azından biz uyarı görevimizi yerine getirmiş oluruz. 

 




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BU YAZIYA YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Orhangazili 28 Ekim 2018 13:58 Birde şu yazarlık seminerleri verdiğiniz ORHANGAZİ BELEDİYESİ'ni araştırıp yazınız.Sizin verdiğiniz örnekte olduğu gibi özel kalem giderlerini mi, araziler satıldıktan sonra yapılan plan değişikliklerini mi, naylon faturalarla belediyenin nasıl soyulduğunu mu,mülkiyeti belediyeye ait bir yap-işlet modeliyle yapılan ancak atıl durum olan yeri (bina bedeli + intifa hakkı) 9.850.000 tl. verip geri alarak belediyeyi nasıl zarara uğrattığını mı,2016 yılında özel kalemin 1.075.000 tl. faiz giderini mi hangisini yazayım.İşte ben buraya yazıyorum,siz de araştırın ve yazın tabi yazabilirseniz.

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