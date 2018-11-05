AK Parti'de 79 başkan '3 dönem'e takılıyor Erdoğan istisna yapacak mı?

AK Parti yerel seçimler için aday belirleme çalışmalarını hızlandırırken, kasım ayı boyunca partinin genel merkezinde hummalı bir çalışma yürütülecek. Genel merkez, halen görev yapan 800 AK Partili belediye başkanından kimleri aday göstereceğine karar verecek.

MEVCUT BAŞKANLAR ADAYLIK BAŞVURUSU YAPMAYACAK... Türkiye genelinde 800 belediye başkanı bulunan parti, 18 büyükşehir, 49 il ve 558 ilçeyi belediye başkanları aracılığıyla yönetiyor. Parti, mevcut belediye başkanlarının ‘kendisi aday olup gösterilmemesi' durumunda rencide olacaklarından yola çıkarak, tercihin genel merkezden kullanılmasına karar verdi. Belediye başkanları adaylık başvurusu yapmayacak. Ankara'nın aday gösterdikleriyle yola devam edilecek.

'ÜÇ DÖNEMLİKLER ZORDA'... AK Parti'de Kocaeli dahil 79 belediye başkanı üç döneme takılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantılarda, "Üç dönem kuralını uygulayacağız. İstisnası az olacak" dediği biliniyor. Üç dönemlikler içinden tercih edileceklerin sayısının üç-beş ile sınırlı olduğu belirtiliyor. İl başkanlarından belediye başkanı olmak isteyenler ise liste garantisi olmadan istifa ettirilecek.