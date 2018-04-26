AK Parti'de 3 dönem kuralı esniyor mu?

AK Parti'de 3 dönem kuralı esnetiliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında önceki gün bir araya gelen AK Parti MKYK'da üç dönem tartışıldı. Alınan karar doğrultusunda kuralın esnetilmesi için MYK'ya görev verildi.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan AK Parti MKYK toplantısında, 3 dönem kuralının esnetileceği isimlerle ilgili çalışma yapma konusunda MYK’ya yetki verildi. AK Parti kaynakları, 3 dönem kuralının, bölgelerinde sevilip tutulan ve yeni dönemde Meclis’te ya da belediyede olmasında yarar görülenler için esnetileceği bilgisini verdi.

Bu kurala takılanlar arasında bakanlar Mehmet Şimşek, Veysel Eroğlu, Fikri Işık ve Lütfi Elvan ve eski bakan Mehmet Müezzinoğlu’nun yanı sıra Meclis Başkanvekilleri Ahmet Aydın ve Ayşe Nur Bahçekapılı ile Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, Genel Başkan Yardımcıları Öznur Çalık ve Cevdet Yılmaz, komisyon başkanları Necdet Ünüvar, Ahmet İyimaya ve Sadi Bilgiç de var. Milletvekilleri Yılmaz Tunç, Canan Candemir Çelik, Mehmet Erdoğan, Feyzullah Kıyıklık, Recai Berber, Burhan Kayatürk, Orhan Karasayar, Mehmet Erdem ve Sabahattin Karakelle de bu kurala takılıyor.

Kulislerde, bu isimlerden bazılarının bakanlık, bazılarının da milletvekilliği için düşünülebileceği belirtilirken, bazı isimlerin ise yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı’nda danışman olarak görevlendirilebileceğinden söz ediliyor.