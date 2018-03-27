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AK Parti'de 100 belediye başkanına kötü haber! 3 dönem şartı..

AK Parti'de 100 belediye başkanına kötü haber! 3 dönem şartı..

AK Parti’de üç dönem milletvekilliği yapanların ara verme zorunluluğunun yerel seçimlerde de uygulanacağı öğrenildi. Buna göre mevcut belediye başkanları arasında en az 100 ismin bu şarta takıldığı belirtiliyor.

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Eklenme Tarihi: 27-03-2018 09:25 - Güncelleme: 27-03-2018 10:13

AK Parti’de üç dönem milletvekilliği yapanların bir döne ara verme zorunluluğunun belediye başkanları için de uygulanmaya başlanacağı öğrenildi. Buna göre mevcut belediye başkanları arasında en az 100 ismin bu şarta takıldığı belirtiliyor. Parti içi düzenlemeye göre bölgesinde ‘sevilen’ başkanlara üç dönem şartı işletilmeyecek.

100'ÜN ÜZERİNDE BAŞKAN VAR: Hürriyet'in haberine göre, AK Parti’nin üç dönem kuralı kapsamında 2019 yerel seçimlerinde 100’ün üzerinde belediye başkanının olduğu belirlendi. Ancak, son kongrede yapılan tüzük değişikliğiyle hem belediye başkanları hem de milletvekilleriyle ilgili üç dönem kuralının partinin en yetkili organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) kararıyla esnetilmesine olanak sağlanmıştı. AK Parti kurmayları, bu esnetmenin özellikle yerel seçimlerde kullanılacağını ifade etti.  

'BAŞKA PARTİLERİN KAZANMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK': AK Parti kurmayları, “Bazı belediye başkanlarının oy oranı partinin üzerinde çıkıyor. Bu durumda üç döneme takıldığı için aday göstermezsek, başka bir partinin adayı olduğunda kazanma ihtimali çok yüksek isimler var. Bu riski ortadan kaldırmak için bazı başkanların yeniden aday gösterilmesi gerekebilir. Bunun için MKYK kararıyla bazı isimler için üç dönem kuralı uygulanmayacak” dedi.

'İHTİYACA BAĞLI': 7 Haziran seçimlerinden önce AK Parti’de özellikle milletvekili seçiminde, partinin önde gelen isimleri ve bakanlar üç dönem şartına takılmış ve bu durumun esnetilmesi o dönem tartışılmıştı. AK Partili 70 milletvekili üç dönem şartına takılırken, ardından yapılan 1 Kasım seçimlerinde bu kişilerin adaylıkları yeniden gündem olmuştu. Bu isimlerden 24’ü yeniden aday başvurusu yaparak siyasete devam etmişti. Parti, konunun tartışılmasını engellemek için son büyük kongrede kuralı değiştirdi. MKYK bundan sonra hem belediye başkanları hem de milletvekillerinin üç dönem kararını ihtiyaca ve tercihlere bağlı olarak, sürdürebilecek veya kaldırabilecek.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Misafir 27 Mart 2018 10:48 Sami aydını da istemiyoruz. SİVAS daha iyisini hak ediyor

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