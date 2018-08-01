AK Parti yönetiminde büyük değişim: En az yüzde 40

Sabah'tan Eda Işık'ın aktardığı habere göre hem parti yönetiminin, hem AK Parti tüzüğünün değiştirileceği kongrede 50 kişiden oluşan MKYK'nın en az yüzde 40'ının değişmesi bekleniyor. Kulislerde MKYK'ya yine mevcut kabineden birkaç bakanın gireceği ifade ediliyor.
YÜZDE 40'IN ÜZERİNDE BİR DEĞİŞİM
Kongrede yapılacak değişikliklerden biri de parti tüzüğü olacak. Parlamenter sisteme göre hazırlanan tüzükte, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre değişikliklere gidilecek. MKYK'ya göre genel başkan yardımcıları ve genel sekreterden oluşan MYK da yeniden şekillenecek. Yeni MYK'da da yine yüzde 40'ın üzerinde bir değişim olması bekleniyor.
16 Nisan'da yapılan halk oylaması sonrası AK Parti Genel Başkanlığı görevini de üstlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Binali Yıldırım için genel başkanvekili olarak yeni bir makam tesis etmişti. Erdoğan, bu kongrede o makamın devam edip etmeyeceğine de karar verecek.
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