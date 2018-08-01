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AK Parti yönetiminde büyük değişim: En az yüzde 40

AK Parti yönetiminde büyük değişim: En az yüzde 40

AK Parti'nin 18 Ağustos'ta yapacağı altıncı olağan kongresinde, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) en az yüzde 40 oranında değişiklik yapılacağı ileri sürüldü. Sabah'ta yer alan haberde, mevcut kabinede bulunan birkaç bakanın da MKYK'ya gireceği iddia edildi.

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Eklenme Tarihi: 01-08-2018 10:29 - Güncelleme: 01-08-2018 10:31

Sabah'tan Eda Işık'ın aktardığı habere göre hem parti yönetiminin, hem AK Parti tüzüğünün değiştirileceği kongrede 50 kişiden oluşan MKYK'nın en az yüzde 40'ının değişmesi bekleniyor. Kulislerde MKYK'ya yine mevcut kabineden birkaç bakanın gireceği ifade ediliyor.

YÜZDE 40'IN ÜZERİNDE BİR DEĞİŞİM
Kongrede yapılacak değişikliklerden biri de parti tüzüğü olacak. Parlamenter sisteme göre hazırlanan tüzükte, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne göre değişikliklere gidilecek. MKYK'ya göre genel başkan yardımcıları ve genel sekreterden oluşan MYK da yeniden şekillenecek. Yeni MYK'da da yine yüzde 40'ın üzerinde bir değişim olması bekleniyor.

16 Nisan'da yapılan halk oylaması sonrası AK Parti Genel Başkanlığı görevini de üstlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Binali Yıldırım için genel başkanvekili olarak yeni bir makam tesis etmişti. Erdoğan, bu kongrede o makamın devam edip etmeyeceğine de karar verecek.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Beyit Han 01 Ağustos 2018 10:50 Değişim diye milleti beklentiye sokmayın babam. Metal yorgunluğu dendi Misal Konya Yorgun Metallerle doldu İl Başkanlığına yine diğer bir yorgun metal geldi Malesef değişim eskiyle oluyor

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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