AK Parti vekil adaylığı başvuru parası ne kadar-erkek adaylar için

AK Parti milletvekili adaylığı başvuru ücreti belli oldu. Bilindiği üzere Türkiye genel seçimler için 24 Haziran Pazar günü sandık başına gidiyor. 24 Haziran genel seçimlerinde milletvekili seçimi yapılacak. AK Parti erkek, kadın ve engelli vekil adayları için başvuru ücretini yayınladı. Buna göre Erkek adaylardan 6 bin TL, kadınlardan 3 bin TL, engelli adaylardan da bin TL vekillik başvuru ücreti alınacak.

Milletvekili Olmanın Şartları: Milletvekili olma şartları aşağıda yer almaktadır. Bu şartlar anayasamızın 76. Maddesinde de yer almaktadır.

*25 yaşını doldurmuş olmalısınız. (2017 yılında yapılan referandumla 25 yaş şartı 18 yaşına indirilmiştir.)

*Türk vatandaşı olmalısınız.

*En az ilkokul mezunu olmak. (Milletvekili olabilmek için ne okumak gerekir sorusununda cevabını vermiş olduk. İlkokul mezunu olmak yeterlidir.)

*Askerlik hizmetini yapmış olmak.

*Kısıtlı olmamak (Ancak Meclis de bulunan engelli milletvekillerimiz bu madde kapsamı içerisine girmemektedir.)

*Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak.

*Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezası almamış olmak.

*Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak; kaçakçılık, resmi ihale ile alım satımlara fesat karıştırmamış olmak.

*Devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik veya anarşik eylemlere katılıp bu suçlardan birinden hüküm giymemiş olmak.

Bu şartları yerine getiren her Türk vatandaşı Siyasi partiden aday olabilir. Ayrıca isterse kendi bağımsız aday olarak da seçime katılabilir.

Milletvekili Nasıl Olunur: Siyasi partiden aday olacak olan adaylar seçimden önce siyasi partilere adaylık için başvuru yaparlar. Adaylık başvurusu için her siyasi parti belli bir ücret belirlemektedir. Bu ücret başvuruda sizden talep edilir. Bu başvuru ücretleri kadın ve engellilerden alınmaz.

*Ücretin yanında bazı başvuru evrakları istenir. Bu süreçten sonra adaylığın kesinleşmesi beklenir.

*Milletvekili adaylarının bir kısmı ön seçimle belirlenirken, bir kısmı da üst yönetim veya liderler tarafından belirlenmektedir.

*Eğer siyasi parti değil de bağımsız aday olacaksanız, öncelikle bulunduğunuz ildeki İl Seçim Kurulu Başkanlığı’na giderek, başvuru belgelerini, talep edilen ücreti ve adaylık koşullarına uyduğunu bildiren bir yazıyı teslim edersiniz. Kurul tarafından başvurunuz onaylanırsa, *Yüksek Seçim Kurulu’na bilgileriniz gider.

*Yüksek Seçim Kurulu (YSK), partilerden gelen listeler ve İl Seçim Kurul *Başkanlıkları’ndan gelen bağımsız aday isimleri ile beraber geçici listeleri açıklar. Daha sonrasında 2 günlük bir itiraz süresi verilir. 2 gün sonrasında listeler kesin olarak açıklanır.

*Bu listelerde bulunan milletvekilleri seçilebilmek için reklam, tanıtım ve miting programları yaparlar. Seçim günü belli bir oy potansiyeline erişen siyasi partiler veya bağımsız adaylar milletvekili seçilir ve görevine başlar.

*Seçilen adaylar seçildiklerine ait tutanaklarla, mazbatalarını alır ve rozetlerini takarak resmi görev sürecine başlarlar.