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AK Parti ve CHP'de teşkilatların İstanbul'da aday olmasını istediği iki isim

AK Parti ve CHP'de teşkilatların İstanbul'da aday olmasını istediği iki isim

Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, AK Parti İstanbul teşkilatında aday olarak Binali Yıldırım, CHP'de ise Muharrem İnce'nin öne çıktığını yazdı.

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 07:34 - Güncelleme: 07-11-2018 07:34

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti ve CHP'nin İstanbul adayları kim olacak? Partiler aday belirleme çalışmalarırını devam ettirirken, teşkilat yoklamalarında öne çıkan isimler netleşiyor. Posta yazarı Candaş Tolga Işık, yerel seçimlere ilişkin kaleme aldığı yazısında İstanbul'da iki ismin öne çıktığını yazdı. İşte o yazının ilgili bölümü:

AK PARTİ'DE BİNALİ YILDIRIM
"Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul il teşkilatıyla bir araya geldi. Kısa süre önce CHP Lideri Kılıçdaroğlu da partisinin il teşkilatının nabzını ölçmüştü. Her iki partide de İstanbul için birçok adayın ismi geçiyor. Ancak teşkilatların eğilimine bakılırsa iki isim çok ön plana çıkıyor.

AK Parti’de İstanbul il teşkilatının açık ara en çok belediye başkanı olarak görmek istediği isim Binali Yıldırım. Artık Binali Bey’in adını yazarken bile çekiniyorum. Zira benim bildiğim kadarıyla Yıldırım, Meclis Başkanlığı’nda devam etmek istiyor. Ancak önceki gün Fatih Çekirge’ye yaptığı açıklama kafa karıştırdı. Siyasette her an her şey olabilir diyerek daha fazla yorum yapmadan bu bahsi kapatıyorum.

BÜYÜK FARKLA MUHARREM İNCE
CHP’de ise teşkilatın İstanbul’da görmek istediği üç aday var: Birincisi yine büyük bir farkla elbette Muharrem İnce. İnce’den sonra ise Gürsel Tekin ve Ekrem İmamoğlu geliyor."

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