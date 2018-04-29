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AK Parti Sözcüsü Ünal'dan bedelli askerlik açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ünal'dan bedelli askerlik açıklaması

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları sonrası gündeme gelen bedelli askerlikle ilgili, "Başbakan kişisel görüşünü açıkladı. Gündemimizde bedelli yok." dedi.

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Eklenme Tarihi: 28-04-2018 23:25 - Güncelleme: 29-04-2018 00:39

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, bedelli askerlik bekleyenlere kötü haberi verdi. Ünal, Başbakan Yıldırım'ın bedelli askerlik çıkabileceği yönündeki açıklamasının kişisel görüşü olduğunu belirterek "AK Parti'nin gündeminde bedelli askerlik yok" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, NTV'de katıldığı canlı yayında soruları cevapladı. Ünal, "bedelli askerlik çıkacak mı?" sorusuna, bedelli bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak bir cevap verdi.

"BEDELLİ ASKERLİK GÜNDEMİMİZDE YOK"

Başbakan Yıldırım'ın "Bedelli askerliğe müspet bakıyorum" açıklamasını onun şahsi görüşü olarak yorumlayan Ünal "AK Parti'nin gündeminde bedelli askerlik yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 29 Nisan 2018 00:12 o zaman oy da yok :)

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