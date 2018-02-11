AK Parti Sözcüsü Ünal: Eğer biz Afrin'e girmeseydik...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta Zeytin Dalı Harekatı'nda ayağından yaralanan Uzman Çavuş Muammer Gürocak'ı evinde ziyaret etti. Ünal, merkez Onikişubat ilçesine bağlı Suçatı Mahallesi'ne eski Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam, Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İlker Çitil ile AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir'le birlikte geldi.

SALDIRI TÜM TÜRKİYE'YE: Burada baba Menderes Gürocak tarafından karşılanan Ünal ve beraberindekiler, daha sonra gazi Muammer Görocak'ı evde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Görocak'a Allah'tan acil şifalar dileyen Ünal, burada yaptığı konuşmada, saldırıların Türkiye'ye yönelik olduğuna dikkat çekti. Reyhanlı ve dünkü karakol saldırısına dikkat çeken Ünal, bu saldırıların Türkiye'ye dönük saldırılarla, büyük saldırılarla zayiatlar verdiklerini belirtti.

BİZ AFRİN'E GİRMESEK ONLAR TÜRKİYE'YE... Yapılan operasyonların Türkiye için önemine dikkati çeken Ünal, şunları kaydetti: "Eğer biz Fırat Kalkanı'nı yapmasaydık, eğer biz Afrin'e operasyon yapmasaydık zaten bu alçaklar bu savaşı Türkiye'nin içine taşımak için hazırlanıyorlardı. Oradaki hazırlıklarına baktığınız zaman o beton kuleleri gördüğünüz zaman, adamlar 3-4 yıldan beri bir hazırlık yapıyorlarmış. Ne hazırlığı? Suriye'deki savaşı Hatay'a taşımak, Kilis'e taşıma hazırlığı. Şimdi biz bu harekatı hem sınırlarımızın güvenliğini korumak, hem ülkemizi korumak, hem de sınırlarımızdan terör temizlemek için yapıyoruz. Gazimiz güzel bir şey söyledi. Bu milletin duası onlarla beraberdir."

BİZİ KORUYAN BİR YARADAN VAR: Gazi Gürocak ise iyileşip biran önce görevine dönmek istediğini belirtti.

Hakkari'de bir operasyonda yaşadıklarını anlatan Gürocak, "Hakkari Çukrca'da bir göreve gittik. 2016'nın mayıs ayında. 8 şehit verdik. El bombası benim yanıma düştü. Bölük komutanımız 'el bombası' diye seslendi. Ben onu görüp yere yattım. 1 metre yakınımda patladı. Normalde el bombasının 5 metre öldürme yarı çapı var. Yaralar öldürür. Hiç bir şey olmadı bana orada burnum bile kanamadı. Hatta çizik bile yoktu. Bu benim onu görüp saklandığımdan falan değil bizi koruyan bir yaradan var. Ona dua eden milletimiz var çok şükür." diye konuştu.

ŞEHİT DE OLSA FURUR DUYARDIM: Baba Muhsin Gürocak ise çocuğunun yaralandığında devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini belirterek teşekkür etti.

Gürocak, "Sağolsun devletimiz çok güzel uğraştı. Devletimiz bütün imkanlarını seferber etti. Bakanlarımız, milletvekillerimiz ve ordumuzun her kademesi bizimle çok iyi ilgilendi. Daha nasıl olsun. Çocuğum da gazi oldu. Şehit de olsa gurur duyardım gazi de oldu gurur duyarım. Vatanım için, bayrağım için, memleketim için ve milletim için gazi oldu duyuyorum." ifadesini kullandı.

O SIĞINAKLARI KİMLER YAPTI BİLİYORUZ: Daha sonra Afşin İlçe Teşkilatını ziyaret ederek, ilçe başkanı seçilen İsmail Safi’ye "hayırlı olsun" dileklerini ileten Mahir Ünal, "Afrin’de yaptıkları beton sığınaklar onları koruyacak zannettiler. O sığınakları da kimlerin yaptığını biliyoruz. O ellerindeki silahları onlara kimin verdiğini de biliyoruz. Zannettiler ki biz hazırlığımızı yaptık. Türkiye gelirse biz burada onları püskürtürüz. Biz bütün dünyaya şunu söylüyoruz. Biz derdi düşmanlık olan bir millet değiliz. Biz sivilleri korumak için gittik gittiğimiz yere bugüne kadar. Şimdi onlar şu bilsinler ki terör her nerede olursa Türkiye’ye tehdit eden terörün kaynağı her neresi olursa olsun. Oraya gideriz o terörü kaynağında kuruturuz, bunu bilsinler. Bu durum kalıcı bir durum değildir. Hak ve hakikat tecelli edecektir, adalet yerini bulacaktır." dedi.

Ünal, 10 bin kilometre öteden gelenlerin ülkelerine döneceğini ve bölgede de düzenin kurulacağını vurgulayarak, "Türkiye’yi güzel günler bekliyor, bölgeyi güzel günler bekliyor." diye konuştu.