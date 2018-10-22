AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Bahçeli'ye yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP lideri Bahçeli'nin af konusunda yaptığı açıklamalara tepki göstererek, "Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız o gün yaptığı konuşmada Sayın Bahçeli'yi ya da MHP'yi kastedecek olsaydı, bizzat MHP'yi zikrederek, Sayın Bahçeli'yi zikrederek konuşurdu" dedi.

SİYASİ NEZAKETE UYGUN YAKLAŞIM OLLAMIŞTIR

Çelik, "Sayın Bahçeli'nin Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı ifadeler siyasi nezaket, nezahet ve yüklenen sorumluluğa uygun bir yaklaşım olmamıştır." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'NİN KIRMIZI ÇİZGİSİ

AK Parti camiası olarak bunları kabul etmediklerini açık ve net bir şekilde ifade ettiklerinin belirten Çelik, "Cumhurbaşkanımıza gösterilmesi gereken saygı AK Parti'nin kırmızı çizgisidir." diye konuştu.

HER SİYASİ TARTIŞMADA ANLAŞACAĞIZ DİYE BİR ŞEY YOK

MHP ile Cumhur İttifakıyla ilgili olarak Çelik, "Her siyasi tartışma ve gündemde anlaşacağız diye bir şey yok. Anlaşamadığımız zaman ittifak ortadan kalkacak diye bir yaklaşım da yok." dedi.

Devlet Bahçeli'den flaş af açıklaması!

DANIŞTAY'IN 'ANDIMIZ' KARARINA TEPKİ

Andımız’ın kaldırılmasını sağlayan yönetmeliği iptal eden Danıştay'ın kararını değerlendiren Çelik, "Bu yapılan iş, ilgili dairenin kendisini yürütmenin, hükümetin yerine koymasıdır. Hükümetin takdir hakkını yok saymasıdır, daha da ileri giderek, hükümetin takdir hakkını bizzat kendisinin kullanmasıdır." diyerek tepki gösterdi. Çelik, "Milli kimlik kapsayıcı, kuşatıcı olmalıdır, kimseyi dışlamamalıdır."dedi.

KAŞIKÇI CİNAYETİ: SORUMLULUR CEZALANDIRILACAK

Cemal Kaşıkcı cinayetiyle ilgili konuşan Çelik, şu ifadeleri kullandı: "Hunharca planlanmış, örtbas edilmek için çok gayret sarf edilmiş bir durumla karşı karşıyayız. Çok komplike bir cinayet. İnşallah sonuçlar ortaya çıkacak, sorumlular cezalandırılacak ve bir daha kimsenin aklından böyle şeyler geçmeyecek."

BAHÇELİ'NİN YANITI

Bahçeli, bugün twitter hesabından ''Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir. MHP'yi yüzeysel ve üstünkörü bir şekilde uyuşturucuyla, uyuşturucuyu suçuyla yan yana getirmek şayet art niyet değilse, kesinlikle isabetsiz ve itibarsız bir isnattır'' ifadelerine yer vermişti.

ERDOĞAN DÜN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün katıldığı bir açılışta yaptığı konuşmada şunları söylemişti: "Şimdi birileri çıkarmış af, laf. Mağdur, mazlum 'Affettim' diyorsa o ayrı ama biz asla. O zaman adil, adaletle hükmeden iktidar olamazsınız. Biz rastgele cezaevine girenlere cezaevinin kapısını açamayız. Şahıslara karşı işlenen suçları devletin af yetkisi yoktur. Biz uyuşturucuları affeden bir iktidar olarak mı anılacağız?"