AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan İyi Parti açıklaması

kundemacı 19 Nisan 2018 13:40 "Seçime girmek için yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan partilerin seçmenin karşına çıkmasından yanayız" Bu ne demek yasal gerekleri yerine getirenleri de seçimlerde yasaklı yapacaklar. Seçimlerin erkene alınması nedeniyle zaman bakımından mağdur olacak olanlar varsa, bu mağduriyete erken seçim kararı alanlar sebep olmuş olur.