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AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan İyi Parti açıklaması

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan İyi Parti açıklaması

AK Parti Sözcüsü ve Kahramanmaraş Milletvekiil Mahir Ünal, erken seçime ilişkin açıklamalarda bulundu. İyi Parti ile ilgili soruya Ünal 'tüm aday ve partilerin seçime girmesinden yanayız' dedi.

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Eklenme Tarihi: 19-04-2018 13:32 - Güncelleme: 19-04-2018 13:32

AK Parti Sözcüsü ve Kahramanmaraş Milletvekiil Mahir Ünal, "Seçime girmek için yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan partilerin seçmenin karşına çıkmasından yanayız" dedi.

Ünal, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında 24 haziranda yapılacak erken seçime ilişkin açıklamalarda bulundu. İyi Parti'nin seçime girip girmeyeceği ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:

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"Biz geçmişte seçimlerden alıkonulmak istenen, genel başkanı yasaklanmış, partisi kapatılmak istenmiş, demokrasi dışı müdahalelerle önü kesilmek istenmiş bir gelenekten geliyoruz. Seçime girmek için yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan partilerin seçmenin karşına çıkmasından yanayız."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • kundemacı 19 Nisan 2018 13:40 "Seçime girmek için yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan partilerin seçmenin karşına çıkmasından yanayız" Bu ne demek yasal gerekleri yerine getirenleri de seçimlerde yasaklı yapacaklar. Seçimlerin erkene alınması nedeniyle zaman bakımından mağdur olacak olanlar varsa, bu mağduriyete erken seçim kararı alanlar sebep olmuş olur.

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Mahir Ünal
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