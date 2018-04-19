AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan İyi Parti açıklaması

AK Parti Sözcüsü ve Kahramanmaraş Milletvekiil Mahir Ünal, "Seçime girmek için yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan partilerin seçmenin karşına çıkmasından yanayız" dedi.
Ünal, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında 24 haziranda yapılacak erken seçime ilişkin açıklamalarda bulundu. İyi Parti'nin seçime girip girmeyeceği ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:
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"Biz geçmişte seçimlerden alıkonulmak istenen, genel başkanı yasaklanmış, partisi kapatılmak istenmiş, demokrasi dışı müdahalelerle önü kesilmek istenmiş bir gelenekten geliyoruz. Seçime girmek için yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan partilerin seçmenin karşına çıkmasından yanayız."
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