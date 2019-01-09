AK Parti sözcüsü Çelik, merak edilen o tarihi açıkladı

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik partisinin MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, seçim manifestosunun 31 Ocak Perşembe günü Ankara'da açıklanacağını duyurdu. Öte yandan, TÜİK'in yaptığı işlerde, kullandığı metodlarda bir sapma ve gerileme olmadığının da altını çizen Çelik, TÜFE sepetinde yer alan fiyatların kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşıldığını ifade etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP ile ortak miting konusuna ise olumlu baktıklarını ancak takdirin Genel Başkanlarda olduğunu söyledi. Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Miting tarihleriyle ilgili sayın genel başkanımız sahaya inmiş durumda. Normalde bizim miting takvimimiz seçime 1,5 ay kala gibi başlar. Gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanımız İstanbul, Ankara, İzmir'de faaliyetlere başlamıştır. Bugün MKYK'da görevlendirmeyle birlikte hangi genel başkan yardımcımızın, hangi ile gideceği tespit ediliyor.Bu hafta sonu itibarıyla arkadaşlarımız belli illere giderek faaliyetleri başlayacak.

MANİFESTO NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Manifestoyu açıklayacağımız tanıtım toplantısını 31 Ocak Perşembe günü Ankara'da kapalı spor salonunda yapacağız. Cumhurbaşkanımız çok güçlü bir manifesto açıklayacak. Çeşitli eleştirilerle ilgili olarak alınmış tedbirleri, vatandaşla gönül ve hizmet bağını tesis etmek üzere hangi ilkelerle tesis etmek için öne çıkarılacağıyla ilgili çok güçlü bir manifesto açıklayacak. Şimdiki takvimimiz 31 Ocak Perşembe günü 81 ilin katılımıyla yapılacak. Ortak miting sayın genel başkanımızın takdirleridir. Cumhur İttifakı'nda bunun pozitif bir etki yaratacağını düşünüyoruz. Tabii ki iki genel başkanın takdiridir.

CHP FUTBOLLA BİLE KAVGA EDİYOR'

CHP'den hükümetin ekonomik politikalarına yönelik bazı eleştiriler var. Kılıçdaroğlu grup toplantısında bu konuya değindi. Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını yetirdiğini iddia etti. Faik Öztrak enflasyonda gerçek rakamların açıklanmadığını öne sürdü. Ayrıca futbolda yeniden yapılandırmayı eleştirdi.

"BORÇ SİLME YOKTUR"

Siyaset alanında CHP'nin kavga edeceği alanlar tükenmişti. En son futbolu buldular. Futbolla kavga etmek hayatla kavga etmektir. Ziraat Bankası'nın bu işe girmesini çiftçiye zarar vereceğini iddia ediyorlar. Ziraat Bankası dünya çapında bir markamız. Onlar çiftçiyle arasındaki bu duygusal bağdan her zaman memnuniyet duyarlar. Önceliğinde her zaman çiftçi vardır. Ziraat Bankası futbol kulüplerinin borçlarını silmiyor, yeniden yapılandırıyor.

Borç silme yoktur, yapılandırma vardır. Çiftçinin hayatında herhangi bir eksiklik oluşturmayacaktır. CHP'nin futbolla kavga etmek gibi olumsuz bir konuyu kim oluşturduysa onun takdirini CHP'lilere bırakıyoruz.

TÜİK'İN YAPTIĞI İŞLERDE VE METODLARDA SAPMA YOKTUR

Enflasyon rakamlarıyla oynadığımızı söylüyorlar. En hassas olduğumuz kurumların başında TÜİK vardır. Uluslararası kuruluşlara akredite bir kuruluştur ve hepsinin güvenini kazanmış saygın bir kuruluştur. Dolayısıyla TÜİK'in yaptığı işlerde, kullandığı metodlarda bir sapma ve gerileme yoktur. TÜFE sepetinde yer alan fiyatları ve ağırlıkları kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılmaktadır. Enflasyonla ilgili veriler kamuoyunun gözünün önünde gerçekleşmiştir.

KİMSE TÜRKİYE'YE DERS VEREMEZ

Hiç kimse Kürt kardeşlerimize sahip çıkma konusunda Türkiye'ye ders veremez. Kütler'in tek dost devleti Türkiye'dir. Kobani'deki günleri hatırlayın. Buradaki bir parti Kobani'yi istismar ederken o sırada PYD-YPG oraya yardıma gidenleri bölgeye sokmazken sadece bir gün içerisinde 100 bin Kürt kardeşimizi kendi topraklarına almıştır. Şimdi bize "Kürtler'e dokunmayın" diyen kim varsa kendileri aynaya baksınlar. Birisi Türkiye Cumhuriyeti'ne "Kürtler'e dokunmayın" diyorsa bunu söyleyenlerin terör örgütleriyle ilgili pozitif, Kürt kardeşlerimizle ilgili hayırlı olmayan hesapları vardır.

KİMİN HADDİNE DÜŞMÜŞ TÜRKİYE'YE "KÜRTLER'E DOKUNMAYIN" DEMEK

Türkiye demokratikleşme meselesini yüksek bir performans göstererek bu süreci geride bırakmıştır. "Kürtler'e dokunmayın, sahip çıkın" diyenlerin kesinlikle şunu örtmek için yapıyordur,onun ajandasında terör örgütlerine karşı gündem vardır ama bölgedeki Kürt kardeşlerimize karşı negatif bir gündemleri vardır. Kimin haddine düşmüş Türkiye Cumhuriyeti'ne Kürtler'e dokunmayın demek!

ANSIZIN O BÖLGEYE GİDEBİLİRİZ

Esas mesele Suriye'de yaşayan herkes için hayırlı ve iyi bir gelecek olması için buranın terör örgütlerinden ayrılması gerekiyor. DEAŞ neyse PKK oldur, PKK ne ise YPG/PYD odur. Bu iş pazarlığa tabi değildir, bir gece ansızın oraya gidebiliriz. Tabii ki bu konuda müttefikleri yanında görmek istemektedir. Onların bilgisi dahilinde yapacaktır. Türkiye olmasaydı DEAŞ'a karşı başarılı mücadele sözkonusu değildir. Türkiye'nin başarısı kavram oyunlarına müsait değildir. Bizim mahallede dosta dost, düşmana düşman derler.

FAZIL SAY'IN KONSERİNE KATILMAYI ARZU EDİYORLAR

Sayın Cumhurbaşkanımız bu konsere katılmayı arzu ediyorlar. Özel kalemi tarih oluşturmaya çalışıyor. Seçim süreciyle ilgili yoğun programı var. Sayın Cumhurbaşkanımız kültürel faaliyetlere daha yoğun katılmak istiyorlar. Konsere katılma konusunda olumlu yönde bir arzuları var."