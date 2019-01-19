AK Parti Samsun ilçe belediye başkan adaylarını Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı"nda önemli açıklamalar yaptı.

ENANİYETİN EMRİNDEDİR Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kişisel hesaplarını şehrinin, partisinin, ülkesinin üzerinde tutan kişi bilin ki davasının değil enaniyetinin emrindedir." dedi.

FUTBOLCULAR İÇİN ANIT Erdoğan, Samsun'da eski stadyumun yerine yapılacak millet bahçesine, 1989'daki kazada ölen Samsunsporlu futbolcular için anıt dikileceğini açıkladı.

İÇİMİZDEKİ BAZI GAFİLLER FİGÜRANLIK YAPIYOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ne zaman yükselişe geçmişse, ne zaman kendine büyük hedefler belirleyip oraya doğru yürümeye başlamışsa önüne hep tuzaklar döşenmiştir. Kimileri bilerek, kimileri bilmeyerek, içimizdeki gafillerden bazıları da bu oyunda figüranlık yapmıştır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı"nda önemli açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart 2019 seçimlerinde yarışacak Samsun'da AK Parti adaylarını anons ederek sahneye çağırdı. Bilindiği üzere Samsun Büşükşehir adayı Mustafa Demir daha önce açıklanmıştı.

İŞTE AK PARTİ SAMSUN İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

19 Mayıs: Osman TopaloğluAtakum: Zihni ŞahinAyvacık: Halil KalaycıBafra: Hamit KılıçCanik: İbrahim SandıkçıÇarşamba: Halit DoğanHavza: Sabahattin Özdemirİlkadım: Erdoğan TokKavak: İbrahim SarıcaoğluSalıpazarı: Halil AkgülLadik: Nurhan Yapıcı ÖzelTekeköy: Hasan TogarTerme: Ali KılıçVezirköprü: İbrahim Sadık Edis