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AK Parti rapor yayınladı! S-400 onları tarihe gömecek

AK Parti rapor yayınladı! S-400 onları tarihe gömecek

AK Parti tarafından yayınlanan raporda, S-400'lerin gelmesiyle beraber ABD tarafından kullanım fazlası olarak verilen 3 savunma sisteminin de devre dışı kalacağı belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2018 18:50 - Güncelleme: 11-01-2018 18:50

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın imzası ile milletvekillerine dağıtılan 5 sayfalık bilgi notunda, Türkiye'nin S-400'e duyduğu ihtiyaç, gerekçeleriyle anlatıldı. 

S-400'lerle ilgili teknik bilgilere de yer verilen bilgi notunda S-400'lerin kontrolünün TSK tarafından sağlanacağı, ayrıca S-400'lerin  NATO sistemine entegre edilmeyeceği ifade edildi. 

'DAEŞ, YPG VE SURİYE'DEN GELEN TEHDİTLER…'

DAEŞ, YPG ve Suriye yönetiminin Türkiye'yi direkt olarak etkileyecek tehditler arasında yer aldığı belirtilen, bilgi notunda şu ifadelere yer verildi:

''Uzun vadeli düşündüğümüzde bölge ülkelerinin silahlanmaya çok büyük paralar harcaması, füze teknolojilerine önem vermesi ve sert gücün bu bölge için önemli bir politika aracı olması ‘güvenlik ikilemi' (Security Dilemma) konseptinin de bir gereği olarak askeri alanda hamleler yapmamıza sebebiyet vermektedir. Ayrıca askerî gücü artan ülkenin, dış politikada bağımsız hareket etme kapasitesinin de arttığı gerçeği üzerinden bakıldığında, Türkiye'nin bağımsız dış politika izleyebilmek için askerî kapasitesini artırması önemli bir husustur.'' 

'ABD VE ALMANYA'NIN PATRİOTLARI ÇEKMESİ ETKİLİ OLDU'

AK Parti'nin milletvekillleri için hazırladığı bilgi notunda, ABD ve Almanya'nın 2013 Şubatı'nda Suriye'den gelebilecek tehditlere karşı Malatya'ya konuşlandırdığı hava savunma sistemi olan Patriotlar'ı 2016 yılında kaldırmasına da atıf yapılarak, bu durumun, "Türkiye'nin hava savunma sistemine duyduğu ihtiyacı etkileyen unsurlardan biri olduğu" ifade edildi.

'SİSTEMİN KONTROLÜ TAMAMEN TSK'DA OLACAK' 

Bilgi notunda S-400 sisteminin NATO'nun hava savunma ağına entegre edilmeyeceği ve bağımsız olarak kullanılacağı da yinelendi.

Notta "Aynı anda hem hava araçlarına hem de balistik füzelere karşı etkin olan S-400 sisteminin kontrolü tamamen Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olacak ve S-400 sistemi herhangi bir dış unsura bağlantısı olmadan bağımsız bir şekilde görev yapabilecektir" ifadeleri kullanıldı.

'S-400 EN İYİ HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNDEN BİRİ'

Rusya tarafından üretilen S-400 Füze Savunma Sisteminin tarihine ve özelliklerine infografikli anlatım kullanılarak geniş yer verilen bilgi notunda, 'Türkiye'nin, modern sistemler yerine sürekli eski sistemleri alıp modernize etme yaklaşımını terk ettiğine' de dikkat çekildi:

''Türkiye'de hava savunma füzeleri olarak 3 ana sistem kullanılmaktadır: Çok yakın gelecekte görev dışı bırakılacak olan Soğuk Savaş döneminde ABD tarafından hibe edilen emektar Nike Herculesler, ABD'nin kullanım fazlası olarak Türkiye'ye hibe ettiği Rapier'ler ve yine ABD'den hibe olarak alınan Hawk'lar. Dikkat edecek olursak bu üç sistem de kullanım fazlası olarak ABD tarafından Türkiye'ye hibe edilmiş, ancak daha sonra Türkiye tarafından modernize edilmişlerdir. Burada da Türkiye'nin, modern sistemler yerine sürekli eski sistemleri alıp modernize etme yaklaşımı kendini göstermektedir.''

AK Parti'nin hazırladığı raporda, S-400'ün şu anda dünyada kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olduğuna dikkat çekildi. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 11 Ocak 2018 23:50 hakkı ,senin garabet chp lilerin yapamaz dediklerini yaptığı içinmi ?

    CEVAP YAZ 0 1
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