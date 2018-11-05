AK Parti noktayı koydu 'o arkadaşlar aday olmasın' kim o arkadaşlar?..

AK Parti’de 31 Mart yerel seçimleri için adaylık başvuruları bugün başlıyor. Partinin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı ve adı kulislerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçen Mehmet Özhaseki, çok çarpıcı bir çıkış yaptı ve "Lütfen o arkadaşlar aday olmasın" dedi. Peki Özhaseki'nin 'o arkadaşlar' dediği isimler kimler? AK Parti İzmir'de ne kadar iddialı?..

EN ÇOK OYU KİM ALIR KRİTERİMİZ DEĞİL... "Resmi başvurular bugün başlıyor. Belediye başkan adayı ararken iki kriterimiz var" diyen Mehmet Özhaseki, "Biri liyakat sahibi olması. Birçok partinin yaptığı gibi “En çok oyu kim alır” diye bir arayış içinde değiliz. O şehri en iyi kim tanır, bu işi en iyi kim yapar, en ehliyetlisi kimdir; buna bakıyoruz" dedi.

PARLAK AMA FİZLİ DEFOSU OLANLAR VAR... "Bazı şaibeli isimler var ki defosunu biliyoruz, vatandaş bilmiyor, parlak biri gibi görüyor" diyen Özhaseki, "Onu koyduğunuzda çok oy alırsınız ama biz asla öyle birini koymayacağız" dedi.

LÜTFEN O ARKADAŞLAR ADAY OLMASIN... "İkincisi biraz da adayımızın yüzü gülsün, kapısı açık olsun istiyoruz" diyen Mehmet Özhaseki şöyle devam etti: "Kimi insan buna müsait olmayabilir, kötülüğünden değil, içe kapanıktır mesela. Ama lütfen o arkadaşlar belediye başkanlığına aday olmasınlar. Dışa açık olmalı, sosyal olmalı."

İZMİR'İ BU SEFER ALACAĞIZ... “Bu sefer kesin alırız” dedikleri iller olup olmadığı sorulan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, "Var. Özellikle şu anda İzmir’de iddialıyız. O lezzeti tattırıp hizmetlerimizle kalıcı olacağız. Eskişehir, Hatay ve Aydın’da da iddialıyız" dedi.

BİRÇOK İLDE KAFAMIZ ÇOK NET... "Büyükşehirler üzerinde mutabık kaldığınız isimler var mı?" sorusuna da Özhaseki, "Birçok şehirde kafamız net" cevabı verdi. Özhaseki, "İstanbul, Ankara ve İzmir’de net misiniz?" sorusuna ise "Çok netlik olduğunu söyleyemem. Oralarda Cumhurbaşkanımızın takdiri önemli. Biz anketleri, ortaya çıkan isimleri, lehte-aleyhte görüşleri komisyona götürmekle görevliyiz. Bir şehirde kafamız nettir ama öyle bir yeni isim çıkar ki son anda sürpriz olabilir." karşılığı verdi.