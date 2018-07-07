AK Parti niye kazanıyor CHP niye kaybediyor? Ahmet Hakan yazdı

24 Haziran seçim sonuçları konuşulmaya devam ediyor. Seçim sonrası CHP'de liderlik kavgası başladı. Gelenek haline gelen CHP'nin seçim yenilgileriyle ilgili Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan "AK Parti niye kazanıyor CHP niye kaybediyor" başlıklı yazı kaleme aldı, merak edilen sorunun yanıtını paylaştı.

AK PARTİ KAZANIYOR... ÇÜNKÜ:

- Aldığı oyu asla beğenmiyor.

- En küçük bir oy kaybını bile büyük mesele ediyor.

- Seçimden sonra “nerede hata yaptık” sorusuna yanıt arıyor.

- Her iki kişiden birinin oyunu aldığı halde “Acaba şımardık mı? Acaba halktan uzaklaştık mı?” sorularını soruyor.

- Siyasetin tek ve en etkili tılsımının oy olduğunu biliyor.

- Seferberlik halini, seçimin hemen ertesinde başlatıyor.

- Martta yapılacak yerel seçime sanki yarın yapılacakmış gibi şimdiden hazırlanıyor.

CHP KAYBEDİYOR... ÇÜNKÜ:

- Aldığı oyu hep beğeniyor ve hep kabulleniyor.

- En büyük oy kayıplarını bile hiç mesele etmiyor.

- “Nerede hata yaptık” sorusunu sormaya bile tenezzül etmiyor.

- “Acaba neyi doğru yapamadık? Acaba halk bize neden oy vermedi” türü soruları sormak aklının ucundan bile geçmiyor.

- Siyasette oyun öneminin hâlâ farkına varabilmiş değil.

- Seferberlik başlatmak, ancak seçime bir ay kala aklına geliyor.

- Sanki martta yerel seçim falan yapılmayacakmış gibi davranıyor.