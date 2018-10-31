AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten kritik açıklamalar

AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de yaşanan sondaj polemiğine ilişkin, "Silahlı kuvvetlerimiz gereken cevabı verir." diye konuştu. Çelik, Kaşıkçı cinayetine ilişkin ise, hiçbir şeyin örtülmesine müsaade edilmeyeceğini aktardı. AK Parti Sözcüsü, asgari ücret komisyonunun da zamanında toplanacağını ifade etti.

AK Parti MYK toplantısı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrasında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik'in açıklamalarından satırbaşları şöyle: Asgari ücret komisyonuyla ilgili haberlerle ilgili bakanımızla konuştuk. Asgari ücret komisyonu zamanında toplanacak.

Sayın Albayrak'ın söylediği konu ekonomik sorunun dış kaynaklı olduğuna dair açıklamalar dinledik. Bu saklı gizli değil. Sistematik şekilde tırmandırılmak istenen bir sonuç olarak görülüyor. Şimdi konuşacağımız kısmı bu kadardır. Size herhangi bir başkenti ifade edecek değilim.

Benim suskunluğumdan bile bir sonuç çıkarırsınız. Saldırıların, o gün kimlerin söylemleriyle gerçekleştiği her şekilde ortadadır.

GÖKÇEK'İN MHP'DEN ADAY OLACAĞI İDDİASI

SORU: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP’den Melih Gökçek’in adaylığına ilişkin sorduğumuzda “94’den beri yol arkadaşım” ifadesini kullandı. Sayın Gökçek’ten bir cevap gelmişti ama Gökçek sessizliğini koruyor. AK Parti’nin aday Melih Gökçek olabilir mi?

Bugün yine bir kulis iddiasıydı. MHP İstanbul adayının Dalan olabileceği ama Dalan “düşünmüyorum” olarak açıkladı. MHP’nin Gökçek ve Dalan ismini açıklaması siyasi hamle olarak yorumlandı.

Bunlar tabiidir. Her parti adaylarını açıklayacak. Herkes kendi ismi altında bu seçime giriyor. Herkesin kendi siyasi ajandası var. Her parti kendi planlamasını yapmıştır. Kesinlikli siyasi aktörlerle görüşüyorlardır. Siyasetin doğası gereği olan tartışmalardır.

Dün sayın Cumhurbaşkanımız Gökçek ile ilgili olarak kendisinin dava arkadaşlığına, kardeşliğine vurgu yaparak açıklama yaptı. Bu sayın Gökçek’in AK Parti ailesi içinde kardeşlikle nitelenen bir siyasi şahsiyet olarak bir vurgudur. Sayın cumhurbaşkanımız bu şekilde değerlendirmiştir. Sayın Gökçek AK Parti ailesinin içerisinde bir siyasetçi. Bulunduğu konum ne olursa olsun bu konum değişmez.

Bu açıklamalar kimlerin aktif olarak adayımız olacağı, olup olmayacağı şekilde bir sonuca bizi şu aşamada götürmez. Dünkü açıklama dava arkadaşlığına, kardeşliğe vurgu olarak değerlendirilmelidir diye düşünüyorum.

DOĞU AKDENİZ'DE SONDAJ GERİLİMİ

SORU: Yunanistan hala Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatler doğrultusunda çalışmalar yürütüyor. AP Türkiye Raportörü Kati Piri havalimanıyla ilgili eleştiri tweetleri attı.

Kati Piri’yi ciddiye almayın. Havalimanıyla ilgili gelişmelerde de rahatsızlık duyduğunu belli ediyor. Duygusal angajmanı politik tutum olarak değerlendirmek doğru değil. O benim mesleğime girmiyor, o işlere başkaları bakar. Ciddiye alınacak bir şey değil.

Çipras’ın sözleri olmuştu. Türkiye buna müsaade etmeyecektir. Yunanistan’da kendi kendilerine hukuk üretiyorlar,

Net bir şey söyleyeceğim. Bu çok tehlikeli bir yaklaşımdır. Kendilerine yüce Meclisin 1995’te aldığı ikazı hatırlatıyorum. Bu şekilde kara sularının artırılmasına yönelik en ufak çabaya en sert cevap verilecektir. Deniz kuvvetlerimiz, sahil güvenliğimiz çok yüksek performansı gösteriyor. Kendilerini kutluyoruz.

Bahsettikleri yedinci parsel çok net koordinatlara sahip. Burası Türkiye’nin kıta sahanlığının dış sınırları içinde kalan bir bölge. Burada hak iddiasında bulunmamaları gerekir.

Şunu her zaman yapıyorlar. Tek taraflı bir girişimde bulunuyorlar. Hukuki kılıf uyduruyorlar.

Yedinci parseli dedikleri bölge kıta sahanlığımız içindedir. Silahlı kuvvetlerimiz tarafından gerekli cevap verilir. Yunan ve Rum tarafına herhangi bir girişimde bulunmamalarını tavsiye ederiz. Yunan tarafı 1995’teki Yüce Meclis’in ikazını unutmasın. Türkiye Cumhuriyeti gereğini yerine getirme konusunda tereddüt etmez.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Cesedin yerini öğrenmek istiyoruz, yerli işbirlikçinin kim olduğunun makamlarımıza iletilmesini istiyoruz. Kaşıkçı'nın cesedi nerededir. Bunu açıklayacak olanlar Suudi yetkililerin elindedir. Başkonsolos ülkesine döndüğü için ondan da bu bilginin rahatlıkla alınacağını biliyoruz. Bizim Başsavcımızın araştırmalarında net olarak görünüyor bunlara cevap vermeliler. Bu talimatı kim vermiştir? Bu yüksek dereceden talimat verilmeden yapılacak bir eylem değildir. Kimseyi peşinen suçlamıyoruz ama hiçbir şeyin örtülmesine de müsaade etmeyeceğiz.

KILIÇDAROĞLU'NUN KAŞIKÇI CİNAYETİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

Kılıçdaroğlu kronolojiyi hiç takip etmemiş. Olayın nasıl olduğuna dair en temel bilgilerden yoksun. Utanmadan Sayın Erdoğan cinayetten haberdardı diyor. Dünyada herkes tam tersini söylerken, Türkiye'nin tavrını takdir ederken dünyada sadece Kılıçdaroğlu kara propaganda yapıyor. Kaşıkçı cinayetini örtbas etmeye çalışıyor. Türkiye'nin eksik yaptığı bir şey yoktur. Kendi zihnindekini bize yansıtıyor. Cumhurbaşkanımız halen söylüyor. 'Bu kişiler İstanbul'a yargılanmalıdır'. Türkiye ile gurur duymuyor.

DONARAK ŞEHİT OLAN ASKERLER

Donarak şehit olan askerlerimizle ilgili yüreğimiz kanıyor. Biz kendi ülkemizde onurlu hayat sürelim diye aziz canlarını feda ediyorlar. Hiçbirinin fedakarlığının bir bedeli olmaz. Çok üzüldük. Kılıçdaroğlu'ndan sağduyu bekliyoruz. Burası helikopter ve yaya olarak ulaşılan bir yer. Askerin teçhizatları uluslararası standarttadır. 12 kişilik bir tim. İki kişi şahadete eriyor. Bu millet Mehmetçik üzerinde hassastır. Helikopter ulaşmaya çalıştığı halde ulaşamıyor. 12 kişilik timden kalan Mehmetçiğimiz ise taburcu ediliyor. Tablo budur.