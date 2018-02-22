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AK Parti milletvekilinin odasında dikkat çeken detay! Hepsinde var

AK Parti milletvekilinin odasında dikkat çeken detay! Hepsinde var

Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı devam ederken zeytin dalı da siyasitçilerin ilgi odağı oldu. AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı, 6'ncı Olağan İl Kongresi için zeytin fidanlı davetiye gönderdi. Bütün AK Partili vekillerin odasında zeytin dalı var.

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Eklenme Tarihi: 22-02-2018 15:43 - Güncelleme: 22-02-2018 15:43

25 Şubat Pazar günü Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda 6'ncı Olağan İl Kongresi gerçekleştirilecek.

AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, kongre için Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’na işaret eden özel bir davetiye hazırladıklarını belirtti.

Şemsettin Ceyhan, “Kongremiz için bir zeytin fidesi hazırladık. Üzerinde Başbakanımız Binali Yıldırım’ın yer aldığı kartvizit şeklinde bir davetiye var.

Fidenin ambalajı üzerinde Kocaeli’yi simgeleyen silüetler var. Bunun yanı sıra bu Zeytin fidesinin nasıl ekileceği ve nasıl bakılacağıyla ilgili bir broşür de koyacağız. İlçe teşkilatlarımız çeşitli STK’lara bu davetiyeyi dağıtacak” açıklamasında bulundu.

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı’nın hazırladığı zeytin fidanı davetiyeleri TBMM’deki AK Parti Milletvekillerine de ulaştırıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 22 Şubat 2018 17:38 haberi okutmak için saçma sapan başlık atmanız dışında haber on numara ak partinin yapmış olduğu her proje gibi buda çok anlamlı ve değerli teşekkürler

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