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AK Parti Milletvekili Alpay Özalan aslen nerelidir karısı Cansel Özalan kimdir

AK Parti Milletvekili Alpay Özalan aslen nerelidir karısı Cansel Özalan kimdir

24 Haziran seçimlerinin ardından AK Parti İzmir Milletvekili olan eski futbolcu Alpay Özalan, 1973 doğumludur. Alpay Özalan'ın karısı Cansel Özalan'dır. Alpay Özalan ve Cansel Özalan çiftinin iki çocuğu bulunuyor. Alpay Özalan'ın biyografisi internethaber.com'da.

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 17:12 - Güncelleme: 24-07-2018 17:12

Futbolculuk kariyerinin ardından siyasi kariyerine başlayan ve 24 Haziran seçimleri sonrasında AK Parti'den İzmir Milletvekili olan Alpay Özalan, 29 Mayıs 1973'de İzmir'de doğdu. Futbol oynadığı dönemde ise Beşiktaş'ın efsane isimleri arasına, adını yazdırdı. 

ALPAY ÖZALAN KİMDİR;  Alpay Özalan 29 Mayıs 1973’de İzmir doğdu. Tam adı Fehmi Alpay Özalan’dır. 2.ligde Soma Linyitspor’da oynadıktan sonra 1992’de Altay’a geçti ve o sezon sergilediği performans sonrasında Fatih Terim tarafından Ümit Milli Takım’a alındı.

Ümit Milli Takım’ın değişmez oyuncusu olduktan sonra büyük takımların dikkatini çekti. 1993 transfer ayında Altay’dan koptuktan sonra, Süleyman Seba tarafından Beşiktaş’a transfer edildi.

Fenerbahçe'de kiralık olarak da oynayan Alpay Özalan, daha sonra İngiltere'nin Aston Villa takımına transfer oldu.

Burada da başarılı futboluyla dikkatleri çeken Özalan, 2004 yılında Güney Kore'nin Incheon United takımına transfer oldu. 2005 yılında Japonya'nın Urawa Blue Diamonds takımına transfer olan Özalan, gene aynı sene, Almanya'nın FC Köln takımına transfer oldu ve 2008 yılında faal futbol yaşamını bitirene kadar bu takımda top koşturdu.

Milli Takımın da değişmez oyuncusu olan Alpay Özalan evli ve iki çocuk babası.

ALPAY ÖZALAN'IN EŞİ VE ÇOCUKLARI; Alpay Özalan, Cansel Özalan ile evlidir. Çiftin iki çocuğu var.

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