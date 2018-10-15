AK Parti-MHP ittifakı için kritik zirve ne zaman?

AK Parti Genel Merkezi'nde "İkinci AK Parti İlçe Başkanları Toplantısı" gerçekleşti. İlçelerde yerel seçim çalışmalarının başlatılmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP ile ittifaka zarar veren açıklamalardan da kaçınılmasını istediği öğrenildi. Bu arada AK Parti kaynakları ittifaka ilişkin görüşmenin yarın saat 14:00'te Meclis'te olabileceğini kaydetti.

AK Parti kaynakları Erdoğan'ın toplantıda MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmeye dair yarını işaret ettiğini ifade ederek, yarınki Meclis grup toplantılarının ardından bir araya gelinebileceğini kaydetti. İki tarafın da programlarının uygun olması halinde AK Parti MYK öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile yarın Meclis'te bir araya gelebilecek.

MHP'DEN AÇIKLAMA GELDİ

MHP kaynaklarından gelen son bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli yarın bir araya gelecek.

İŞ BANKASI ÇALIŞMASI

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık gündeme getirdiği Atatürk'ün mirası olan ve temsilini CHP'nin yaptığı hisselerle ilgili kanun teklifine dair çalışmanın da başladığını söylediği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Düzenleme kısa sürede TBMM'deki arkadaşlarımız tarafından verilecek" değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.