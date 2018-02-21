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AK Parti MHP ittifak teklifi Meclis'e sunuldu işte bomba maddeler

AK Parti MHP ittifak teklifi Meclis'e sunuldu işte bomba maddeler

Günün son dakika haberi Ankara'dan geldi. AK Parti ile MHP arasında varılan mutabakat sonrası hazırlanan 'ittifak yasa tasarısı' Meclis başkanlığına sunuldu. Teklife göre ittifak yapan partilerin logosu oy pusulasında yan yana olacak ve bir çerçeveye alınacak. İşte diğer düzenlemeler;

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Eklenme Tarihi: 21-02-2018 11:59 - Güncelleme: 21-02-2018 17:22

AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmeleri sonrası hazırlanan yasa tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin imzasını taşıyan teklifi, AK Parti ve MHP'li isimlerin katılımıyla Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a teslim edildi. 2019 Genel seçimleri için hazırlanan ittifak teklifi toplam 26 maddeden oluşuyor, 4 maddede değişiklik içeriyor. 

İşte ittifak teklifinin detayları:

-Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi için iki ayrı oy pusulası olacak. Oy pusulaları aynı zarfa konulacak. 

- Oy pusulalarında ittifak partileri yan yana olacak. Üstünde ittifakı gösteren bir ibare olacak. Ve ittifak partileri bir çerçeve içine alınacak. 

- Oy zarfları üzerinde "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" amblemi yer alacak şekilde filigranlı kağıtlar hazırlanacak. Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen söz konusu filigran, amblem ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar geçerli sayılacak.

Ak Parti - MHP seçim ittifakı 26 maddelik tam metin

- Kanun teklifine göre, sandık sonuç tutanağında ittifakların her birinin aldığı ortak oyların sayısı ayrı ayrı gösterilecek...

- İttifak partilerine verilen oylar ittifaka verilmiş sayılacak...

- İttifak yapan siyasi partilerin milletvekili sayısının hesaplanmasında; ittifakın toplam oyu esas alınacak. Bu oy miktarına göre önce ittifakın elde ettiği toplam milletvekili sayısı belirlenecek, bu sayı ittifakı yapan siyasi partiler arasında aldıkları geçerli oy sayısı esas alınarak paylaştırılacak.

- Seçim barajı için ittifak partilerinin oy oranı geçerli olacak...

- İttifak için partiler protokol yapacak ve seçim takviminin başlamasından itibaren 7 gün içinde Yüksek Seçim Kurulu'na genel başkanların imzasıyla o protokol teslim edilecek...

- Seçilme yaşı 18'e indirilecek...

- Hasta ve engelli seçmenler için seyyar sandık kurulları oluşturulacak...

- Değişiklik teklifinde yerel seçimle ilgili düzenleme yok...

- Kanun teklifine göre, siyasi partilerin seçimlerde başka bir siyasi parti destekleme kararı almalarını yasaklayan hüküm kaldırıyor.

- Hazine yardımı için partinin oy oranı belli olacak.

- İttifaka kaç partinin katılacağıyla ilgili bir sınırlama yok...

 26 MADDELİK METİN 4 KANUNDA DEĞİŞİKLİK: Açıklama yapan AK Parti'li TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop şu ifadeleri kullandı: "Yenikapı'da ortaya konan milli mutabakatı somutlaştırmak üzere çalışmalara başlamıştık. Sayın genel başkanlarımızın iradeleri ile oluşan bir komisyon burada huzurunuzda. Her partiden 3'er arkadaşımız olarak çalışmalara başladık. Temel hedefimiz anayasa değişikliğinin gerekli kılmış olduğu uyum kanununa gerekli düzenlemeleri yapmak. Yerel seçimlerle ilgili düzenlemeleri yapmak için çalışmalara başlamıştık. Toplam 26 maddelik bir metin 4 kanunda değişiklik içeriyor."

OY PUSULALARI AYNI ZARFA KONACAK: MHP'li Mustafa Kalaycı ise şöyle konuştu: ''Çalışmalarımız boyunca bize büyük destek veren teklifimize onay veren Sayın Cumhurbaşkanımıza Başbakanımıza liderin Bahçeli'ye hürmetlerimizi arz ediyoruz. Teklifle Türk siyasi hayatında demokratikleşme yönünde önemli bir adım atılmaktadır. Siyasi partilerin ittifak yaparak seçime katılabilmelerinin yasal alt yapısı oluşturulmaktadır. İttifakın elde ettiği milletvekili sayısı ittifak yapan siyasi partiler arasında aldığı oy sayısı esas alınarak dağıtılacaktır. Seçim barajında ittifak partilerinin oyu dikkate alınacak. Toplam 26 maddeden oluşuyor, 4 maddede değişiklik içeriyor. Oy pusulaları aynı zarfa konulacak.''

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR14 YORUM

  • İYİ 21 Şubat 2018 17:46 TENCERE YUVARLANDI KAPAĞINI BULDU, YANINA BBP KATIN OLDU BİTTİ MAŞALLAH.

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