AK Parti Kocaeli'de 12 ilçe adayını açıkladı

Tahir Büyükakın'ı daha önce AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda partisinin 12 ilçe belediye başkan adayını tanıttı.
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, tüm ilçelerde AK Partili belediye başkanının bulunduğu Kocaeli'de, İsmail Yıldırım'ın belediye başkanı olduğu Karamürsel dışındaki İzmit, Başiskele, Gölcük, Kartepe, Kandıra, Derince, Körfez, Dilovası, Gebze, Çayırova ve Darıca ilçelerinde yeni adaylar gösterildi.
Böylelikle İzmit ilçe belediye başkan adayı Azize Sibel Gönül, Başiskele belediye başkan adayı Mehmet Yasin Özlü, Gölcük belediye başkan adayı Ali Yıldırım Sezer, Kartepe belediye başkan adayı Muhammed Mustafa Kocaman, Kandıra belediye başkan adayı Adnan Turan, Derince belediye başkan adayı Zeki Aygün, Körfez ilçe belediye başkan adayı Şener Söğüt, Dilovası belediye başkan adayı Hamza Şayir, Gebze belediye başkan adayı Zinnur Büyükgöz, Çayırova belediye başkan adayı Bünyamin Çiftçi ve Darıca ilçe belediye başkan adayı Muzaffer Bıyık oldu.
İlçe başkanları aday oldu
AK Parti Kartepe, Darıca ve Körfez ilçelerinde partinin eski ilçe başkanlarını belediye başkan adayı olarak gösterdi.
AK Parti, İzmit ilçesinde kadın belediye başkan adayı çıkardı. Geçmiş dönemlerde AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı ve AK Parti Kocaeli Milletvekilliği görevlerinde bulunan Azize Sibel Gönül, İzmit'te belediye başkanı olmak için yarışacak.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan AK Parti'nin Kocaeli'de ilçe belediye başkan adayları harf sırasına göre şöyle:
Başiskele: Mehmet Yasin Özlü
Çayırova: Bünyamin Çiftçi
Darıca: Muzaffer Bıyık
Derince: Zeki Aygün
Dilovası: Hamza Şayir
Gebze: Zinnur Büyükgöz
Gölcük: Ali Yıldırım Sezer
İzmit: Azize Sibel Gönül
Kandıra: Adnan Turan
Karamürsel: İsmail Yıldırım
Kartepe: Muhammed Mustafa Kocaman
Körfez: Şener Söğüt
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Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
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