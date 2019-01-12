AK Parti Kocaeli adayları açıklandı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Tahir Büyükakın.
İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINI TANITTI
AK Parti Başiskele Belediye Başkanı Adayı Yasin Özlü
AK Parti Çayırova Belediye Başkanı Adayı Bünyamin Çiftçi
AK Parti Darıca Belediye Başkanı Adayı Muzaffer Bıyık
AK Parti Dilovası Belediye Başkanı Adayı Hamza Şayir
AK Parti Gebze Belediye Başkanı Adayı Zinnur Büyükgöz
AK Parti Gölcük Belediye Başkanı Adayı Ali Yıldırım Sezer
AK Parti İzmit Belediye Başkanı Adayı Azize Sibel Gönül
AK Parti Kandıra Belediye Başkanı Adayı Adnan Turan
AK Parti Karamürsel Belediye Başkanı Adayı İsmail Yıldırım
AK Parti Kartepe Belediye Başkanı Adayı Mustafa Kocaman
AK Parti Körfez Belediye Başkanı Adayı Şener Söğüt
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Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
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