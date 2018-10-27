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AK Parti İstanbul adayı! Kulislerdeki ismi Hande Fırat açıkladı

AK Parti İstanbul adayı! Kulislerdeki ismi Hande Fırat açıkladı

Hürriyet yazarı Hande Fırat, mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul adayı için AK Parti kulislerinden çarpıcı ayrıntılar aktardı. Buna göre İstanbul'da yoklamalarda Binali Yıldırım öne çıkıyor. Ankara için Mehmet Özhaseki ve Süleyman Soylu adı konuşuluyor.

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Eklenme Tarihi: 27-10-2018 11:29 - Güncelleme: 27-10-2018 11:29

2019 yerel seçimleri için AK Parti'nin Ankara ve İstansul adayları merak konusu oldu. MHP ile yerel seçimlere yönelik ittifakın bittiği salı günü AK Parti harekete geçti.

23 Ekim Salı gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda bir dizi karar alındı. Hürriyet yazarı Hande Fırat, AK Parti o toplantıya ilişkin edindiği bilgileri bugünkü yazısında paylaştı. İşte o yazının ilgili bölümü:

EN FAZLA İKİ VEKİL İSTİFA EDECEK
"En fazla iki milletvekili belediye başkanı adayı gösterilecek. Bu kontenjan sadece Ankara ve İstanbul için kullanılacak.
Cumhurbaşkanı TBMM’deki aritmetik nedeniyle “İki kişi dışında vekil istifası olmayacak” dedi.

İZMİR ADAYI PROFİLİ ÇİZİLDİ
Milli ve manevi hassasiyetleri AK Parti’ye uyan, ama AK Partili olmayan bazı isimler de tercih edilebilecek. (İzmir’de İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener gibi)

MHP ile tansiyon karşıdan bir hamle gelmedikçe yükseltilmeyecek. Yasa teklifi Meclis’e gönderilecek, geçerse geçecek, geçmezse kararname yöntemine başvurulacak.

Gelelim AK Parti kulislerinde Ankara ve İstanbul için konuşulanlara...
Edindiğim bilgiye göre İstanbul için ilk sırada Binali Yıldırım var. Üst düzey bir kaynağım “İstanbul’da Binali Yıldırım yoklamalarda birinci çıkıyor, diğer isimler kamuoyunda konuşulan isimler” dedi.

Ankara için gündemdeki isim Mehmet Özhaseki. Süleyman Soylu’nun da ismi geçiyor. "

Hande Fırat'ın yazısının tamamı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • C Milli Futbolcu 27 Ekim 2018 11:59 Binali Yıldırım hep RTE'nin gölgesinde iş yaptı. Öne çıkarak kendi becerisiyle seçim kazanacağını sanmam. Konuşmasını bile beceremiyor. İzmir'de sin-sin-sin, kaf-kaf-kaf, sinkaf dediği gibi...

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