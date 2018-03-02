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AK Parti ile Saadet Partisi ittifakı görüştü

AK Parti ile Saadet Partisi ittifakı görüştü

Saadet Partisi (SP) lideri Temel Karamollaoğlu, AK Partili Mustafa Şentop ile bir araya geldi. Ziyaret sonrası konuşan Karamollaoğlu, ittifak konusundaki görüşlerinin değişmediğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 01-03-2018 20:29 - Güncelleme: 02-03-2018 00:23

SP lideri Temel Karamollaoğlu, AK Partili Mustafa Şentop ile dün 3 saat görüştü. Karamollaoğlu, görüşmede ittifak konusunun gündeme geldiğini, parti olarak bu konudaki görüşlerinin değişmediğini söyledi.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, Saadet Partisi Genel Merkezi'ne gelerek SP lideri Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.

Yaklaşık 3 saat süren görüşme sonrası Karamollaoğlu açıklama yaptı.

"İTTİFAK GÜNDEMİMİZDE YOK"

Karamollaoğlu, "Türkiye'nin ve dünyanın tüm meselelerini neredeyse görüştük" dedi.

Seçim ittifakıyla ilgili de konuştuklarını söyleyen Karamollaoğlu, "Daha öncede açıkladım, seçim sath-ı mailine girmeden bu konu fuzuli, bize bir teklif iletildi ama biz görüşümüzü bir daha aktardık. Gündemimizde yok" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR16 YORUM

  • Misafir 02 Mart 2018 00:36 şu anda en kaliteli siyaset yapan ,sözü en dinlenir parti saadet partisi

    CEVAP YAZ 7 3
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