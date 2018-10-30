AK Parti ile Rusya'daki iktidar partisi arasında iş birliği!

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, protokolü Moskova'da AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Birleşik Rusya Genel Konseyi Sekreteri ve Duma Başkan Yardımcısı Andrey Turçak imzaladı.

Protokole göre, taraflar karşılıklı görüşmeler yapacak, partner ülkelerdeki duruma ilişkin güncel konular, ikili ve uluslararası ilişkiler ile ilgili bilgi paylaşacak, parti inşası, organizasyon çalışmaları, gençlik politikaları, ekonominin gelişimi ve karşılıklı ilgi odağı olan diğer alanlarda deneyimlerini paylaşacak. Ayrıca, çeşitli düzeylerdeki parti heyetleri değişimi, uzman toplantıları ve diğer ikili etkinlikler de düzenli olarak gerçekleştirilecek.

RUSYA KOMÜNİST PARTİSİ VE LİBERAL PARTİ YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞME: Öte yandan, AK Parti’nin 3 günlük Moskova ziyaretinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz başkanlığındaki heyet, Asya Ülkeleri Siyasi Partiler Birliği (ICAPP) Toplantısına katılan diğer ülkelerin siyasi partilerinin temsilcileriyle de bir araya geldi. AK Parti heyeti, iktidar partisinin yanı sıra Duma’da ikinci ve üçüncü parti konumunda olan Rusya Komünist Partisi ve Liberal Parti yetkilileri ile de görüşmeler gerçekleştirdi.

KÜRESEL SORUNLAR TEK TARAFLI ÇÖZÜLEMEZ: Görüşmelerde bölgeler düzeyinde partiler arasındaki bağların ve temasların aktif bir şekilde geliştirilmesi konusu ele alındı. Afrika ve Latin Amerika Partileri ile iş birliği kararının da ele alındığı toplantılarda küresel sorunlara tek taraflı değil çok taraflı mekanizmalar ile çözüm arama yaklaşımının gereği vurgulandı. Aşırılık ve terörle mücadelede ortak hareket edilmesi konusunun da değerlendirildiği toplantılar, uzlaşma ile kabul edilen "Moskova Deklarasyonu" ile sonuçlandı.

ICAPP Toplantısının kapanış oturumuna Birleşik Rusya Partisi Başkanı ve Başbakan Dmitriv Medvedev de katıldı.