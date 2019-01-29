AK Parti HDP görüşmesini Buldan doğruladı! AK Partili isimden bakın ne istediler

AK Parti ile HDP görüştü ddiası bir anda Ankara gündemini sarstı bugün. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan söz konusu görüşmeyi doğruladı ve Meclis Başkanvekili Mithat Sancar ile birlikte AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı’ya yaptıkları ziyaretin bölgedeki baskılarla ilgili olduğunu açıkladı.



HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, önceki gün Meclis’te Ak Parti Grup Başkanı Bostancı’ya yaptıkları ziyaretle açıklamalarda buldunu.

NACİ BEY'İN DEVREYE GİRMESİNİ İSTEDİK: Gazete Duvar’da yer alan habere göre; Buldan 15-20 dakika sürdüğünü ifade ettiği görüşmenin içeriğiyle ilgili şunları söyledi, “Bölgede yaşanan baskıları görüşmek üzere bir araya geldik. Özellikle Sezai (Temelli) Başkan’ın geçen hafta Van ziyaretinde konvoyunun engellenmesi, yine belirlenen adaylarımızın çalışmalarının engellenmesi, gözaltına alınması gibi konular var.

SEÇİM GÜVENLİĞİNİ KONUŞTUK: Seçim güvenliği konusunu özellikle konuştuk. Bunları ifade edebilirim çünkü benim de yarın Mardin ziyaretim var. Aynı sıkıntı ile karşılaşmamak için Naci Bey’in devreye girmesini istedik. Bu süreçte bu tür sıkıntıların ortamı gerginleştireceğini ifade ettik.”

SEÇİM MESELESİNDE AK PARTİ’YE TAVRIMIZ NETTİR: HDP Eş Genel Başkanı Buldan’ın AK Parti Grup Başkanı Bostancı’yı, İstanbul, İzmir ve Adana’da belediye başkan adayı çıkarmayacaklarının açıkladığı gün ziyaret etmesi soru işaretlerine yol açtı. Buldan bu konuda, “Tamamiyle bir tesadüf. Seçim meselesinde bizim AKP’ye olan tavrımız nettir. Onu çok açık ifade etmek isterim. Özellikle son yaşananlar. Bu kadar insanın cezaevinde olduğu dönemde, tecritin olduğu bir süreçte farklı bir konu konuşma gibi bir durum olamaz” dedi.

BOSTANCI’DAN ‘HASSASİYET’ VURGUSU: Buldan, Bostancı ile görüşmelerinde uyarı ve taleplerine Bostancı’nın nasıl yaklaştığı sorusuna ise, “Sayın Bostancı da ‘siyasetin dilinin bu kadar sert olmasının bölgeye yansımaları’ olarak değerlendirdi. Bu konuda elinden geleni yapacağını ifade etti. Seçim sürecinde gerginliklerin olmaması konusunda hassasiyet göstereceklerini ifade etti” dedi.