AK Parti Grup Toplantısı'nda flaş değişiklik!

AK Parti TBMM Grup Toplantısı, AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacağı duyurulan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na Yıldırım başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Casim Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.