AK Parti Grup Toplantısı iptal edildi

Bugün saat 11:30'da yapılması planlanan AK Parti'nin haftalık olağan grup toplantısı yapılmayacak.

NEDEN İPTAL EDİLDİ?: Grup toplantısı, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen seçim ittifakı tasarısının uzun sürmesi nedeniyle iptal edildi. Dün akşam saatlerinde başlanan tasarı teklifinin Meclis'te görüşülmesi halen devam ediliyor.