AK Parti Grup Toplantısı iptal edildi

Bugün saat 11:30'da yapılması planlanan AK Parti'nin haftalık olağan grup toplantısı yapılmayacak.
NEDEN İPTAL EDİLDİ?: Grup toplantısı, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen seçim ittifakı tasarısının uzun sürmesi nedeniyle iptal edildi. Dün akşam saatlerinde başlanan tasarı teklifinin Meclis'te görüşülmesi halen devam ediliyor.
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