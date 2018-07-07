Erdoğan ilk kabine toplantısının yapılacağı günü açıkladı

AK Parti grup toplantısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 11:00'de Meclis'e geldi. Erdoğan'ı TBMM Başkanı İsmail Kahraman karşıladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantının açılış konuşmasını Başbakan Binali Yıldırım yaptı.



BİNALİ YILDIRIM HELLALİK İSTEDİ

Milletin kendilerine verdiği emaneti daha ileri götürmek ve cumhuriyetin 100. yıl hedeflerine ulaştırmaya gayret edeceklerini söyleyen Yıldırım, "65. Hükümet adına bize güveninizden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm arkadaşlarım ve sizden hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Bilmeden kırdığımız varsa hakkını helal etsin, ben de hakkımı helal ediyorum." dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin töreni ve yeni kabineye ilişkin açıklamalar yaptı. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:



MİLLETİMİZİN SANDIKTA VERDİĞİ HASSAS AYARI DOĞRU DEĞERLENDİRMEYLİYİZ

Bu seçimlerde hedefimizin gerisinde kalmış olmamız daha çok çalışmamız gerektiğini gösteriyor. Milletimizin sandıkta yaptığı hassas ayarı doğru değerlendirmeliyiz.

GÖREVE BAŞLAMA TÖRENİNE 22 CUMHURBAŞKANI VE 17 BAŞBAKAN KATILIYOR

Pazartesi günü yapılacak cumhurbaşkanılığı yemin töreni ile Türkiye yeni bir döneme adım atıyor. Meclis'teki merasimin ardından Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde muhteşem bir göreve başlama töreni gerçekleştireceğiz. Şu ana kadar kesinleşen haliyle törene 22 cumhurbaşkanı ile 17 başbakan, cumhurbaşkanı yardımcısı, meclis başkanı düzeyinde katılım olacak.

PAZARTESİ İLK KHK'YI YAYINLAYACAĞIZ

Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak Pazartesi akşam 21:00'de yeni kabineyi açıklayacağız. Pazartesi ilk Cumhurbaşkanlığı KHK'sını da yayınlayacağız.

PARTİLİLERE TEVAZU UYARISI

Biz tevazuyu kendisine ilke edinmiş insanlar topluluğuyuz. Kimseye tepeden bakamayız, böyle yürüyemeyiz. Bir davanın mensupları olarak her türlü tepeden bakmayı ayak altına alarak yürümeye devam edeceğiz. Aksi takdirde, bizden öncekiler nasıl yerle yeksan olduysa, biz de yerle yeksan oluruz. Kimse kendini baki sanmasın, hepimiz faniyiz. Aksi takdirde bedeini ağır öderiz.

SALI GÜNÜ İLK YURT DIŞI ZİYARETLERİ AZERBAYCAN VE KKTC'YE OLACAK

Salı günü ilk yurtdışı ziyaretimi Azerbaycan ve KKTC'ye gerçekleştirerek geleneğimizi sürdüreceğiz. Çarşamba günü de Brüksel'e giderek ülkemizi temsil edeceğiz. 2 günlük bir NATO zirvesinden sonra burada çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

ONLAR ZİHİNSEL YORGUNLUK İÇİNDELER

Millet bizim çalışmalarımızı 1994'ten beri biliyor. Bize yorgun yakıştırması yapanların bizim ne denli antrenmanlı olduğumuzdan haberleri yok. Onlar zihinsel bir yorgunluk içindeler. Biz çok daha güçlenerek yola devam ediyoruz. Bundan sonra daha çok çalışacak, daha kesin neticeler elde edeceğiz.

İLK KABİNE TOPLANTISI CUMA GÜNÜ

Cuma günü ilk toplantımızı yapmadan önce Hacı Bayram'a cuma namazına gideceğiz daha sonra ilk kabine toplantımızı gerçekleştireceğiz.''

KESİNTİSİZ REFORMLAR

Cumhurbaşkanlığı bütçe tasarısını Meclis'e sunacak, bunu kabul etmek Meclis'e düşecektir. Yeni dönemde reformlarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. Yeni sistem reform ihtiyacını daha da artıracaktır. Sizi Meclis Genel Kurulu'nda çok önemli görevler bekliyor. Yeni dönemde bu grubun çıtayı yukarı çıkaracağından şüphem yok.

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

Terör örgütleri ile mücadeleyi amansız sürdüreceğiz. Yeni güvenlik konseptimiz gereği saldırıları tehditleri kaynağında yok ediyoruz. Sessiz sedasız şekilde Kandil ile ülkemiz arasındaki mesafeyi de temizliyoruz. Önemli mesafe katettik. Sincar ve Kandil'i temizleyene kadar bu operasyonumuz devam edecektir. Kuzey Irak yönetimi ve Irak yönetiminin de terör örgütünden bıktığı görüşmelerimizde anlaşılıyor.

CHP'YE UYARISI

Terör örgütü sahaa köşeye sıkıştıkça siyaseti kullanarak kendine alan açmaya çalışıyor. Anamuhalefet partisi bize göre meşruiyeti şaibeli partiyi taşıma oylarla Meclisê sokmuştur." Avrupa ülkeleri başta olmak üzere terör örgütü ile iltisaklı kuruluşlara müsaade edilmez. CHP'yi terör örgütü ile ilişkili parti ile ilikisini gözden geçirmeye davet ediyorum.

PASAPORT ALAMAYANLARIN MAĞDURİYETİ GİDERİLECEK

FETÖ davalarını takip ediyorum. Yıl sonuna kadar davaların büyük ölçüde biteceği görülüyor. Dünyanın belki de en sinsi terör örgütü ile mücadele kolay değildir. Savcı, hakimler ve OHAL inceleme komisyonu titiz bir çalışma içindedir. Komisyonumuz da incelemelerle göreve iade kararları veriyor. FETÖ ile mücadele kapsamında ihraç edilen bir kısım kişinin eşleri ve çocuklarının pasaportlarına tahdit konulmuştu. Yakınlarının suçlarından dolayı pasaport alamayanların mağduriyeti giderilecek. Soruşturmalar belli bir aşamaya geldiği için 181 bin 500 kişi ile ilgili pasasport tahdidi mahsur bir durum yoksa kalkacak."