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AK Parti Gaziantep ilçe belediye başkan adayları açıklandı

AK Parti Gaziantep ilçe belediye başkan adayları açıklandı

AK Parti Gaziantep ilçe belediye başkan adayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

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Eklenme Tarihi: 26-01-2019 16:37 - Güncelleme: 26-01-2019 16:37

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yarışacak AK Parti'nin Gaziantep adayları resmen açıklandı. Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda AK Parti Gaziantep Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilçe belediye başkan adaylarının isimlerini tek tek açıklayarak sahneye çağırdı. Bilindiği üzere AK Parti, Gaziantep Büyükşehir Başkanı Fatma Şahin'i yeniden aday göstermişti. 

AK Parti Cumhur İttifakı kapsamında Karkamış'ta MHP'nin belediye başkan adayı Mehmet Seydi Yılmaz'ı, Oğuzeli'de yine MHP'nin belediye başkan adayı Mehmet Sait Kılıç'ı destekleyecek.

İŞTE AK PARTİ GAZİANTEP ADAYLARI
Araban: Mehmet Özdemir
Islahiye: Kemal Vural
Nizip: Mehmet Sarı
Nurdağı: Ökkeş Kavak
Şahinbey: Mehmet İhsan Tahmazoğlu
Şehitkamil: Muhammet Rıdvan Fadıloğlu
Yavuzeli: Mustafa Kemal Sakaroğlu
Oğuzeli: Mehmet Sait Kılıç (MHP adayı)
Karkamış: Mehmet Seydi Yılmaz (MHP adayı)

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Bağımsız Bakış 26 Ocak 2019 17:56 Seçimlerde aşırı para harcayanlara benden oy yok. Zira o paraları misliyle bizden çıkaracaklar.

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