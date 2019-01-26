AK Parti Gaziantep ilçe belediye başkan adayları açıklandı

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yarışacak AK Parti'nin Gaziantep adayları resmen açıklandı. Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda AK Parti Gaziantep Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilçe belediye başkan adaylarının isimlerini tek tek açıklayarak sahneye çağırdı. Bilindiği üzere AK Parti, Gaziantep Büyükşehir Başkanı Fatma Şahin'i yeniden aday göstermişti.
AK Parti Cumhur İttifakı kapsamında Karkamış'ta MHP'nin belediye başkan adayı Mehmet Seydi Yılmaz'ı, Oğuzeli'de yine MHP'nin belediye başkan adayı Mehmet Sait Kılıç'ı destekleyecek.
İŞTE AK PARTİ GAZİANTEP ADAYLARI
Araban: Mehmet Özdemir
Islahiye: Kemal Vural
Nizip: Mehmet Sarı
Nurdağı: Ökkeş Kavak
Şahinbey: Mehmet İhsan Tahmazoğlu
Şehitkamil: Muhammet Rıdvan Fadıloğlu
Yavuzeli: Mustafa Kemal Sakaroğlu
Oğuzeli: Mehmet Sait Kılıç (MHP adayı)
Karkamış: Mehmet Seydi Yılmaz (MHP adayı)
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