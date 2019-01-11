AK Parti Erzurum Milletvekili Aksak son yolculuğuna böyle uğurlandı

Kanser tedavisine yenik düşen Muhyettin Aksak için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene eski AK Parti Milletvekili Aksak'ın yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Başkan Vekili Levent Gök ve çok sayıda kişi katıldı.

Cuma namazının ardından Aksak için cenaze namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenazenin ardından Aksak'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna omuz verdi. Aksak'ın naaşı Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazının kılınmasının ardından Aksak'a yönelik duygularını anlattı. Erdoğan, "Onunla uzun yıllar beraber yürüdük" diyerek sözlerine şöyle devam etti: