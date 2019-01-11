AK Parti Erzurum Milletvekili Aksak son yolculuğuna böyle uğurlandı

62 yaşında hayatını kaybeden eski AK Parti Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak'ın cenaze namazı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla cuma namazının ardından kılındı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Aksak son yolculuğuna böyle uğurlandı

Kanser tedavisine yenik düşen Muhyettin Aksak için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene eski AK Parti Milletvekili Aksak'ın yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Başkan Vekili Levent Gök ve çok sayıda kişi katıldı.

110
AK Parti Erzurum Milletvekili Aksak son yolculuğuna böyle uğurlandı

Cuma namazının ardından Aksak için cenaze namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenazenin ardından Aksak'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna omuz verdi. Aksak'ın naaşı Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

210
AK Parti Erzurum Milletvekili Aksak son yolculuğuna böyle uğurlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazının kılınmasının ardından Aksak'a yönelik duygularını anlattı. Erdoğan, "Onunla uzun yıllar beraber yürüdük" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

310
AK Parti Erzurum Milletvekili Aksak son yolculuğuna böyle uğurlandı

HEPİMİZİN AKIBETİ BU: "Son dönemdeki rahatsızlığı ve şimdi de ahirete uğurluyoruz. Bütün ailesine, camiamıza başsağlığı diliyorum. Hepimizin akıbeti bu, gideceğimiz yer burası."

410
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro