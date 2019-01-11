AK Parti Erzurum Milletvekili Aksak son yolculuğuna böyle uğurlandı

Kanser tedavisine yenik düşen Muhyettin Aksak için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene eski AK Parti Milletvekili Aksak'ın yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Başkan Vekili Levent Gök ve çok sayıda kişi katıldı.

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