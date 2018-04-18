AK Parti erken seçim hazırlıklarına başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihini 24 Haziran 2018 olarak açıkladı. Yarın Erdoğan, tüm milletvekilleriyle Genel Merkez'de kahvaltıda buluşacak.
Milletvekillerine Genel Merkez'den giden mesajda:
"Sayın Milletvekillerimiz
19 Nisan 2018 Perşembe günü (yarın) saat 11:00'de Genel Merkez'de Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız SN. Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında yapılacak kahvaltılı toplantıya katılmanız önemle rica olunur." denildi.
Erdoğan seçim kararını açıklarken vekiller böyle izledi!HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN
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Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
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