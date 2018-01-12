AK Parti de üyelerini belirledi işte o isimler

AK Parti ile MHP arasında uyum yasaları ve ittifak çalışmaları için kurulacak komisyonun AK Partili üyeleri de belli oldu. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, komisyonun üyelerinin şöyle olacağını açıkladı:

- Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop (Başkan),

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal.

MHP'de ise MHP'nin komisyon üyeleri Mehmet Parsak, Mustafa Kalaycı ve Faruk Aksu olarak açıklanmıştı.

MHP ittifak komisyonunu belirledi! İşte o isimler



