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AK Parti CHP'ye öyle muazzam kıyak çekti ki...

AK Parti CHP'ye öyle muazzam kıyak çekti ki...

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul'da CHP'li iki belediye başkanını görevden almasıyla ilgili dikkat çekici bir değerlendirme yaptı. Hakan'a göre hükümet CHP'li iki başkanı görevden alarak CHP'ye büyük bir kıyak yaptı.

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Eklenme Tarihi: 08-01-2018 08:58 - Güncelleme: 08-01-2018 08:58

Siyasette belediye başkanlarının görevden alınmalarının tartışmaları sürüyor. İstanbul'da önce Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi daha sonra Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar yolsuzluk iddialarıyla İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırıldılar. CHP Gelen Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu iki görevden almaya tepkisi çok sert olsa da bugün Hürriyet yazarı Ahmet Hakan olaya farklı bir bakış açısı getirdi. Hakan'a göre iki belediye başkanı da zaten CHP'de rahatsızlık yaratıyordu. Hükümet bu belediye başkanlarını görevden alarak CHP'ye büyük bir kıyak yaptı.

İşte Hakan'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü:

PARTİ KİMLİĞİYLE UYUM SORUNU YAŞIYORLARDI

- Biraz sorunluydular. Çokça tartışmalıydılar. Pek sempatik bulunmuyorlardı. Ahaliyle tam kaynaşamamış durumdaydılar. Parti kimliğiyle uyum sorunu yaşıyorlardı. Bazı dedikoduların kaynağı haline gelmişlerdi. Haklı haksız akçalı işlerle isimleri anılıyorlardı. Falan.

İDARE EDİLİYORLARDI

CHP’nin bu belediye başkanlarından en azından seçime kadar kurtulması mümkün değildi. Mecburen idare ediliyorlardı. İktidar, CHP’ye öyle muazzam bir kıyak çekti ki... Hem partinin bu başkanlardan kurtulmasını sağladı. Hem de partinin mağdur duruma düşmüş gibi algılanmasına katkı sundu.

Bütün CHP, hep birlikte... “Teşekkürler Cumhurbaşkanım... Sağ olasın Süleyman Soylu... Çok mersi AK Parti...” diye haykırsa yeridir.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • hsn çkl 08 Ocak 2018 11:00 şimdi garson ahmed,e göre kıyak yapmamak için eğer (suçluysa)seçime kadar bırak çalsınlar çırpsınlar birilerini kayırsınlar nasılsa chp bunları aday yapmayacakdı şunun şurasında seçime ne kaldı mı demek istiyor,o zaman aradığınız adelet,bunun neresinde,ya gerçekse?

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