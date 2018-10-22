AK Parti bu 'fırıldaklar'a nasıl tahammül ediyor?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı (eski) Akif Gülle'nin odasındaki bir ziyaretçi, benim de olduğum bir ortamda, Edibe Sözen'i (Genel Başkan Yardımcısı) şikayet etmeye kalkışınca...

"Sus" dedi Gülle...

"Allah rızası için sus. Biz bunu yaparsak, ötekilerden ne farkımız kalacak?" dedi.

Akif Gülle'nin bu sözlerinin üzerinden kaç yıl geçti hatırlamıyorum ama, bugün kimi "Fırıldaklar"ın diğerlerinden gerçekten de hiç farkı kalmamış. Bir şekilde sızmışlar AK Parti'nin içine... Erdoğan'ın güvendiği isimlere saydırıyorlar, saldırıyorlar.

Kimi koltuk için kaltaklaşıyor, kimi şimdiye kadar bir baltaya sap olamadığı için alçaklaşıyor, kimi de siyasi ikbâl uğruna Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın güvendiği kişilerin arkasından kancıklaşıyor.

Numan Kurtulmuş'a, Mehmet Özhaseki'ye, Süleyman Soylu'ya, Berat Albayrak'a... her ortamda, Allah ne verdiyse artık. "Kim duyarsa duysun" edasıyla hem de... Korku bilmeden üstelik...

Ankara Çukurambar'da karargâh kurmuş bunlar!

Onlardan biri geçen hafta karşıma kuruldu. "Süleyman Soylu kötü, Berat Albayrak kötü, Numan Kurtulmuş kötü, Mehmet Özhaseki hepsinden kötü..." sözlerinin hoş olmayan bir gürültüye sebep olduğunu görünce başka masaya buyur ettim. O gürültüye daha fazla tahammül edemedim çünkü.

CHP ağzı desen değil...

HDP ağzı desen yine değil...

FETÖ'cü desen hiç değil...

FETÖ'den, FETÖ'cülerden daha beter ama...

AK Parti bu "fırıldaklara" nasıl tahammül ediyor anlamış değilim.

AK PARTİ'Yİ KİM BATIRIYOR?

Bir başkası. Anket yapıyor AK Parti için... Beyefendi, İstanbul, Ankara, İzmir adaylarını belirlemiş bile... "Kesin" diyor Soylu'nun İzmir adaylığı için. Numan Kurtulmuş için İstanbul'u kestirmiş gözüne. Özhaseki'yi de sürgüne gönderiyor, hem de memleketi Kayseri'ye... Adayları belirlemiş ama, AK Parti'ye şans tanımıyor... Türkiye genelinde ise, AK Parti'nin oy oranını yüzde 32 olarak açıklıyor. Cumhur ittifakının öteki ortağı MHP'nin oy oranında azda olsa vicdanlı konuşuyor!

CHP peki?

Üç büyük ili CHP'ye veriyor!

Gerekçesi hazır...

Ona göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde, AK Parti'yi MHP ile birlikte Süleyman Soylu bitircek!

Sebep kardeş?

Soylu'yu "şahin" buluyor!

Kürt düşmanı bellemiş İçişleri Bakanı'nı...

İzmir reçetesinide, AK Parti'nin Süleyman Soylu'dan kurtuluşu için yazmış...

Süleyman Soylu'nun adı geçince, tüyleri taze çimen dikilen arkadaşa sordum:



Soylu'nun ne zararı var AK Parti'ye?

- Sevmiyorum abi...

- ...?



İstanbul, Ankara ve İzmir'deki Kürtler'in AK Parti'ye bakışını değiştirdiğini Soylu'nun değiştirdiğini söylüyor. PKK terör örgütüne karşı mücadelesini abartılı ve "şahin" buluyor. Soylu'nun teröre karşı daha yumuşak olmasını istiyor. Aksi halde, AK Parti'nin 31 Mart 2019'da hezimete uğrayacağını ileri sürüyor.

FETÖ'cü değil ha bunları söyleyen...

AK Parti'nin içinde...

AK Parti'nin ekmeğini yiyor hâlâ...

İYİ PARTİ'DE İŞLER İYİ DEĞİL

İYİ Parti'nin lideri Meral Akşener, geçen hafta konuşmasını McKinsey'e ayırdı hatırlarsanız. Türkiye'nin ilk başta anlaştığı, daha sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz" diyerek çalışmaktan vazgeçtiği McKinsey.

Promtera yüklenen metni, daha önce okuyup okumadığından emin olamadım Meral Akşener'i dinledikten sonra. Türkiye, McKinsey'le çalışmaktan vazgeçmemiş gibi konuştu çünkü. Atı alan Üsküdar'ı çoktan geçmesine rağmen, Meral Hanım hâlâ hesap sormaktan... falan bahsetti, ediyor.

Ümit Özdağ yazıyormuş konuşma metinlerini. Peki Ümit Hoca böyle bir hataya düşer mi? İYİ Partililer Ümit Hoca'nın böylesi vahim bir hataya düşmeyeceği görüşünde:

"Ya metinler karıştı, ya da Meral Hanım önüne konulan metni okumuyor."

"Bizde işler İYİ gitmiyor" diyorlar...

Haksız sayılmazlar zira, Akşener'in gündemi kendisiyle meşgul etmek istediği çok açık. Kemal Kılıçdaroğlu gibi o da pergelin bir ayağını MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sabitlemiş.



Meclis'teki iki muhalefet partisinin hali sizce de içler acısı değil mi? Biri Tayyip Erdoğan'a takmış, öteki de Devlet Bahçeli'ye...

Her hafta aynı terane.

Bakalım bu hafta ne konuşacaklar.

FIRSATÇILAR KOL GEZİYOR

Türkiye'ye karşı ekonomik savaş başlatan Trump'ın değirmenine su taşıyan fırsatçılar, için değişen bir şey yok. Doların düşmesi onları pek ırgalamamış. İndirim yapacaklarına, hâlâ bindirim derdinler.

MODAKO'ya gittim hafta sonu.

Yaprak kımıldamıyor. Fiyatlar el yakıyor. Mobilyacıların iddiası o ki kimileri de dolarla satışa devam ediyor. Şikayet etseler mal alamıyorlar, etmeseler elindeki malı satamıyorlar.

Mobilyacılar imdat çığlıkları atıyor!

İlgililere duyurulur...

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