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AK Parti belediye başkanı istifa etti! Ünal Yılmaz ağlayarak 'feryat' etti

AK Parti belediye başkanı istifa etti! Ünal Yılmaz ağlayarak 'feryat' etti

GÜMÜŞHANE Kelkit İlçe Belediye Başkanı AK Parti'li Ünal Yılmaz, yeniden aday gösterilmeyince ağlayarak partisinden istifa etti.

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Eklenme Tarihi: 18-01-2019 14:53 - Güncelleme: 18-01-2019 14:53

Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, 31 Mart yerel seçimlerinde partisince yeniden aday gösterilmemesine tepki gösterdi. Ünal Yılmaz, ilçe belediye binası önünde basın açıklaması yaparak, AK Parti ilçe teşkilatı ile birlikte partiden istifa ettiğini açıkladı.

30 Mart 2014 yerel seçiminde Kelkit Belediye Başkanı olarak seçilen Ünal Yılmaz, istifa metnini okurken gözyaşlarına da hâkim olamadı. Yılmaz, 31 Mart yerel seçimlerine bağımsız aday olarak gireceğini söyledi. 

AĞLAYARAK SÖYLEDİ : 'BU BİR FERYATTIR'

Kelkit'in birçok yerine hizmet götürdüklerini ve mukaddes bir yüke hamal olduklarını kaydeden Yılmaz, ilçe halkına yapılan vefasızlığı duyurmanın başka yolu kalmadığını kaydetti. Ünal Yılmaz, şöyle konuştu:

-"Bugün şükrederek görüyoruz ki halkımız, insanımız asil karakterinden gelen bir kadirşinaslıkla yapılan hizmetlerin ve gönül dostluğunun vefasını göstermektedir. Biz de halkımızdan gelen talep ve feryada kayıtsız kalamayız. Uğradığımız haksızlığı ve Kelkit halkına yapılan bu vefasızlığı duyurmanın maalesef başka yolu kalmamıştır. Bu bir feryattır.

-Milli iradenin üstünde hiçbir güç, hiçbir entrika, hiçbir hile, hiçbir desise ve ego tanımadığımıza dair bir feryattır. En başta Kelkit halkının maruz kaldığı bu haksızlığı en yüksek makamlara duyurmak, 7'den 70'e vefakâr ve cefakâr insanların omuzlarında yükselmiş bir davaya yapılan kötülüğü göstermek için aldığımız kararı, siz kıymetli halkımız ile paylaşıyoruz. Kelkit'imize reva görülen bu haksızlığa ve buna karşılık halkımızın yükselen tepki ve talebine istinaden partimizden istifa ediyorum."

AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde, Kelkit Belediye Başkanlığı için Aziz Nas'ı aday gösterdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • huseyn 18 Ocak 2019 15:37 bu başkan kelkiyin bütün halkını toplamış başkanlığıda alır

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