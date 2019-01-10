Türkiye'nin daha iyi tanıtımı, Türkiye'nin başka ülkelerle bir takım diplomatik sorun alanlarının düzelmesi gibi konularda temsilcilik açmayı planlayan AK Parti, Brüksel’den sonra Almanya, Amerika ve Çin temsilcilikleri için harekete geçti.
BİRÇOK ÜLKE İLE TEMASA GEÇİLDİ
Bu kapsamda AB ülkeleri ile Çin ve Rusya’nın da aralarında yer aldığı pek çok ülke ile temasa geçildi. AK Parti’nin yurt dışında oluşturacağı teşkilatlar, ülkelerin iç hukuklarına göre 'temsilcilik', 'dernek' veya 'birlik' statüsünde faaliyet gösterecek.
AK Parti yetkilileri dış temsilciliklerin; "AK Parti’yi yurt dışında doğru ifade etmek, oradaki bürokrasi yapı ile temas içerisinde olmak , Türkiye'nin daha iyi tanıtımı, Türkiye'nin başka ülkelerle bir takım diplomatik sorun alanlarının düzelmesi gibi konuların" amaçlandığını dile getirdiler.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN AK Parti; Avrupa, Amerika ve Çin’de temsilcilik açıyor haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER