AK Parti Ankara İl Başkanı'ndan kongre açıklaması

AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı, "Toplumun her kesimini kapsayan bir teşkilat çalışmasıyla kongremizi inşallah yarın gerçekleştireceğiz. Salonda 10 bin kişi, dışarıda 10 binlerce kişiyle kongremizi gerçekleştireceğiz." dedi.

AK Parti'nin asırlar öncesinden başlayan kutlu bir yürüyüşün ve davanın mirasını omuzlarında taşıyan bir parti olduğunu belirten Yamalı, yarın teşkilat mensubu, üye ve misafirlerle kongreyi yapacaklarını, başkentlilerle Zeytin Dalı Harekatı'nda destan yazan Mehmetçiği selamlayacaklarını söyledi.

Bu görev ve sorumluluk anlayışıyla Ankara'da 25 ilçede, bin 433 mahalledeki teşkilat mensuplarıyla çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan Yamalı, AK Parti'nin 2001'den bu yana girilen her seçimde Ankara'da birinci parti olduğunu ifade etti.

Uzun bir kongre çalışması döneminden sonra bugünlere gelindiğini aktaran Yamalı, şöyle devam etti:

"25 ilçemizin kongresini gerçekleştirdik. Çok uzun süren, herkesin görüşü alınarak, büyük bir mutabakatla hazırlanan il yönetim kurulu çalışmalarını bugün itibarıyla bitirdik. İnşallah bu büyük çalışmanın hukuki sonucunu yarın burada gerçekleştirip, 19 Şubat'tan itibaren büyük bir hızla heyecanla 2019 seçimlerine hazırlanacağız. Ankaramızda 700 bin üyemiz var. Bu kutlu davanın yürüyüşüne devam edeceğiz. İşçisinden sanayicisine, emeklisinden eğitim camiasına, toplumun her kesimi, listelerimizde ve teşkilatlarımızda temsil edilir. Aynı zamanda listelerimizde mutlaka yüzde 30'u kadın, yüzde 30'u genç olmak zorundadır. Listelerimizde kadınlar, gençler, engelliler çok büyük oranda temsil edilir. Toplumun her kesimini kapsayan bir teşkilat çalışmasıyla kongremizi inşallah yarın gerçekleştireceğiz. Salonda 10 bin kişi, dışarıda 10 binlerce kişiyle kongremizi gerçekleştireceğiz."

Yamalı, yarın kongreden önce dışarıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla bir miting olacağını da söyledi.

Değişime, dönüşüme inanan bir parti olduklarını anlatan Yamalı, "Kongre çalışmalarımızı da bu şekilde yaptık. Bundan sonra da büyük bir ciddiyetle dersimize iyi çalışarak devam edeceğiz. Kongreye gelemeyen ülkemizin dört bir yanındaki kardeşlerimize canlı yayınlarla ulaşacağız. Kongre salonumuzda bulunan işitme engelli kardeşlerimizle işaret dili anlatımı ile görme engelli kardeşlerimizle salon ve sahne betimlemesi yaparak iletişim kuracağız. Kongremizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.