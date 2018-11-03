AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "MKYK'mızın kararıyla bütün seçim çevrelerinde partimiz adayların tespiti ve sıralamasında 'merkez yoklaması' usulünü uygulayacak." ifadelerini kullandı.
ABD'nin yaptırımı kaldırma kararıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çelik, Cumhurbaşkanımızla, Başkan Trump arasındaki telefon görüşmesinde karara bağlanmıştır. Bundan sonrasındaki normalleşme için önemli bir aşama." diye konuştu.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN AK Parti aday adaylığı tarihleri belli oldu haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
65. hükümette Avrupa Birliği Bakanı olan Ömer Çelik kimdir ve aslen nerelidir? 64. hükümette de Kültür ve Turizm Bakanlığı yapan Ömer Çelik, 15 Haziran 1968 Adana doğumlu. Babasının adı Yusuf ZiyDEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER