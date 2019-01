AK Parti 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan herkesin merak ettiği AK Parti'nin seçim manifestosunu canlı yayında açıklıyor. Ankara Spor Salonuda yapılan toplantıya 81 ilden 40 bin kişi katılıyor.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 maddelik seçim manifestosunu açıklamasının ardından 1 Şubat itibariyle seçim kampanyası da resmen başlamış olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sloganını da açıklaması bekleniyor.

Erdoğan, toplantıda AK Parti'nin yerel seçim adaylarını da tanıtacak. Toplantıda seçim şarkıları ve sloganlar da ilk kez partililere sunulacak. Manifesto ise, 'gönül belediyeciliği' ve '2023 Vizyonu' konsepti üzerine kurulacak.

Kimlikli şehirlere vurgu: Çevreyi ön plana koyan yatay mimari, sıfır atık, tasarruf tedbirleri, hayvan hakları, millet bahçeleri ve millet kıraathanelerinin de yer alacağı manifestoda şu başlıklar öne çıkıyor: Her şehir için bir şehir anayasası hazırlanacak. Her şehre özgü kimlik kazandırılması sağlanacak. Şehirdeki binaların yapısını şehirlerin doğası, hava şartları, kimliği belirleyecek. Her şehrin kendine has şehircilik vizyonu olacak. Şehrin mimarisi korunacak, ruhu olan mekanlar öne çıkacak. Çevreye duyarlı üreten şehirlere vurgu yapılacak.