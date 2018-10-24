Ajda Pekkan’ın aile yadigârı yalısı satıldı

Sanatçı Ajda Pekkan’ın doğup büyüdüğü aile yadigârı yalı kısa süre önce el değiştirdi. Tarihi yalının yeni sahibi doktor bir çift oldu. (Hürriyet)

2.5 milyon dolara el değiştiren yalı, 82 yıl önce inşa edildi. Ajda Pekkan'ın amcası Ali Pekkan'a ait yalı 1936’da yapıldı. Ali Pekkan 20 yıl kadar önce yalıyı sattı

Beykoz’da gayrimenkul işleri yapan bir kişinin aldığı yalı renove edildi ancak kullanılmadı. İstanbul’da Tarihi Eser Tescilli 360 yalıdan biri olma özelliğine sahip yalı, geçtiğimiz aylarda satışa çıkarılmıştı.

Panayok Yalısı olarak da anılan tarihi yalının taliplileri arasında Ajda Pekkan’ın da olduğu gündeme gelmişti.

