Ajda Pekkan'ın 46 yıl önceki fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Ajda hep cesurmuş...

Son dönemde sosyal medyadan yaptığı cesur fotoğraflar paylaşan Türk Popunun süperstarı Ajda Pekkan'ın 46 yıl önce bir dergiye kapak olan fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ajda Pekkan'ın 46 yıl önceki fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Ajda hep cesurmuş...

TÜRK pop müziğinin süperstarı 72 yaşındaki Ajda Pekkan sosyal medya hesabından zaman zaman yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Bu kez Ajda'nın 46 yıl önceki bir fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Fotoğrafı görünler Aja Pekkan'ın her zaman ne kadar cesur pozlar verdiğini bir kez daha hatırladı. İşte Ajda Pekkan'ın o fotoğrafı geçmişten günümüze Ajda'nın seksi fotoğrafları...

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Ajda Pekkan'ın 46 yıl önceki fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Ajda hep cesurmuş...

72 yaşındaki Ajda Pekkan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı cesur paylaşımlarla da göz kamaştırmıştı.

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Ajda Pekkan'ın 46 yıl önceki fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Ajda hep cesurmuş...

Bu kez sosyal medyayı sallayan fotoğrafı Ajda Pekkan değil de bir Ajda hayranı paylaştı.

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Ajda Pekkan'ın 46 yıl önceki fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Ajda hep cesurmuş...

Bir Instagram hesabı tarafından paylaşılan Ajda Pekkan’ın 46 yıl öncesine ait pozu, kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü.

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