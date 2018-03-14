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Ajan krizi büyüyor! Rusya'dan İngiltere'ye jet yanıt...

Ajan krizi büyüyor! Rusya'dan İngiltere'ye jet yanıt...

Ajan krizi diplomatik savaşa dönüştü... İngiltere Başkanı Theresa May, İngiltere'nin 23 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini, kanıt bulunursa İngiltere'deki Rusya'ya bağlı varlıkları dondurabileceğini açıkladı. Rusya ise peş peşe açıklamalarla İngiltere'ye daha ağır bir misillemeye hazırlanıyor

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Eklenme Tarihi: 14-03-2018 17:06 - Güncelleme: 14-03-2018 17:06

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Rusya'ya yönelik yaptırımlarına en yakın zamanda bakanlık düzeyinde yanıt verileceğini söyledi. Zaharova "Rusya Dışişleri Bakanlığı en yakın zamanda Theresa May'in parlamentoda yaptığı konuşmaya ilişkin yazılı açıklama yapacak" dedi. 

MAY NELER SÖYLEDİ: İngiltere Başbakanı Theresa May, eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın Salisbury'de sinir gazıyla zehirlenmesine ilişkin olarak 23 Rus diplomatı sınır dışı edeceklerini ve toplanmaları için 1 hafta süre tanıdıklarını belirtmişti. May, tehlikeye ilişkin kanıt olması durumunda İngiltere'deki Rusya'ya bağlı varlıkları dondurabileceğini söyledi.

RUS BÜYÜKELÇİ: YAPILANLAR PROVOKASYON... Sky News'un aktardığına göre, Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Aleksandr Yakovenko da Londra'nın eylemlerini çok ciddi bir provokasyon olarak nitelendirdi. İngiltere'ye karşı misilleme yapacakları konusunda uyaran Yakovenko "Bugün İngiltere hükümeti tarafından yapılanların tümü kesinlikle kabul edilemez. Bunları provokasyon olarak görüyoruz" dedi.

İngiltere ve Rusya arasında büyük kriz! 23 Rus diplomat sınır dışı ediliyor

 23'TEN FAZLA İNGİLİZ DİPLOMATI SINIRDIŞI EDEBİLİRİZ: Rus senatör Vladimir Cabarov da "Her zamanki gibi benzer bir yanıtımız olacak. Ancak yanıtın daha fazla diplomatı etkilemesi ihtimalini dışlamıyorum" dedi. Rusya'nın yanıtının 'sert' olacağını belirten Cabarov "Karşılıksız bırakmayacağız" ifadesini kullandı.

DAVETLER GERİ ÇEKİLECEK: Cabarov, May'in sözlerinin ardından çok sayıda İngiliz vatandaşına ve kuruluşuna siyasi anlamda gönderdikleri daveti geri çekebileceklerini söyledi. Cabarov "Biz de çok fazla davet gönderdik. Onları da benzer bir kader bekliyor" dedi.

İNGİLTERE LAVROV DAVETİNİ GERİ ÇEKMİŞTİ: May, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Londra'ya yapacağı ziyaret için yönelttikleri daveti geri çekeceklerini söylemişti.

BÜYÜKELÇİLİK: TÜM SORUMLULUK İNGİLTERE YÖNETİMİNİN

Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği'nden Sputnik'e ulaştırılan açıklamada ise İngiltere'nin adımlarına ilişkin şu ifadeler kullanıldı: "14 Mart'ta Büyükelçi Aleksandr Yakovenko, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve kendisine 23 diplomatın ‘istenmeyen insan' ilan edileceği bilgisi verildi. Bu adımı kabul edilemez, dayanaksız ve öngörüsüz bir adım olarak görüyoruz. Rusya ve İngiltere arasındaki ilişkilerin bozulmasının tüm sorumluluğu mevcut İngiltere yönetimine aittir."
 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Gezi Yolu__________________ 14 Mart 2018 17:17 Türkiye radikalleşiyor!........... Ortalama insan Türkiye’de kesintisiz olarak dinci aşırı sağcı, tehlikeli bir retorikle zehirleniyor!.

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