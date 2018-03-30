Ajan krizi büyüyor! Rusya ABD diplomatlarını böyle kovdu!

ABD Başkanı Donald Trump'ın 60 Rus diplomatı kovup, bir Rus konsolosluğunu kapatma kararına Rusya aynı oranda cevap verdi. 60 diplomat için sınır dışı kararı verilirken ABD'nin St. Petersburg'daki konsolosluğu için de kapatma kararı verildi. Konsolosluktaki bayrağın durumu dikkat çekti.

Ajan krizi büyüyor! Rusya ABD diplomatlarını böyle kovdu!

İngiltere ile Rusya arasında başlayan ve dünya geneline yayılan ajan krizinde sınır dışı etme sırası Rusya'ya geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın 60 Rus diplomatı kovup, bir Rus konsolosluğunu kapatma kararına Rusya aynı oranda cevap verdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin St. Petersburg'daki konsolosluğunun faaliyetine yönelik izni geri çekeceklerini belirterek, ABD’nin sınır dışı ettiği Rus diplomat sayısı kadar ABD’li diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı. ABD bu karara "ABD-Rusya ilişkilerinin daha da kötüleşmesinin bir işaretidir" diye tepki gösterdi.

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Ajan krizi büyüyor! Rusya ABD diplomatlarını böyle kovdu!

ABD Başkanı Donald Trump'ın 60 Rus diplomatı kovup, bir Rus konsolosluğunu kapatma kararına Rusya aynı oranda cevap verdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin St. Petersburg'daki konsolosluğunun faaliyetine yönelik izni geri çekeceklerini belirterek, ABD’nin sınır dışı ettiği Rus diplomat sayısı kadar ABD’li diplomatın sınır dışı edileceğini açıkladı.

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Ajan krizi büyüyor! Rusya ABD diplomatlarını böyle kovdu!

Washington yönetimi, Rusya'nın bazı ABD'li diplomatları sınır dışı etme kararını 'ABD-Rusya ilişkilerinin daha da kötüleşmesinin bir işareti' olarak nitelendirdi. Beyaz Saray Basın Sözcülüğü'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın bu kararının doğru olmadığı savunuldu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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Ajan krizi büyüyor! Rusya ABD diplomatlarını böyle kovdu!

"Rusya'nın Amerikalı diplomatları sınır dışı etmek için bugün attığı adım, ABD-Rusya ilişkilerinin daha da kötüleşmesinin bir işaretidir. ABD'nin ve 20'den fazla NATO üyesi ülkenin Rus istihbarat yetkililerini ülkeden çıkarması, Rusya'nın İngiltere'deki saldırısına uygun bir karşılıktı. Rusya'nın buna verdiği cevap beklenmedik değildir ve ABD bununla başa çıkacaktır."

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